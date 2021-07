Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall

Auf der Markdorfer Straße kurz vor Dürnast ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Autofahrer einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der Audi des 46 Jahre alten Verursachers wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Ravensburg

Schilder gestohlen

Einen Dieb, der zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen in der Rudolfstraße aufgestellte Straßenschilder gestohlen hat, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Der Täter nahm die Schilder "Absolutes Halteverbot" und ein Zusatzschild mit der Aufschrift "Donnerstag 08.07.2021 ab 10 Uhr" an sich. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 gemeldet werden.

Schlier

Nach Unfall geflüchtet

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hat ein Unfallverursacher in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend im Keltenweg zurückgelassen, bevor er das Weite suchte. Der Flüchtige streifte den VW, der während der Zeit am Straßenrand geparkt war. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Kißlegg

Radfahrerin bei Sturz verletzt

Mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste eine Radfahrerin am Mittwochabend. Die 54 Jahre alte Frau war zuvor vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in der Kirchmoosstraße gestürzt. Ein Zutun Dritter kann ausgeschlossen werden.

Leutkirch

Bekifft am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 465 kontrollierte. Der 34 Jahre alte Mann zeigte typische Ausfallerscheinungen und auch ein Vortest bei dem Mann war positiv. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sollte deren Untersuchung den Verdacht auf Rauschgiftkonsum bestätigen, muss der Fahrer mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld und Eintragungen im Verkehrsregister rechnen.

Leutkirch

Brandalarm von Ferienanlage löst aus

Wegen eines Brandalarms rückte die Feuerwehr am frühen Donnerstag um kurz vor 2 Uhr zu einer Ferienanlage in Herlazhofen aus. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein technischer Defekt den Rauchmelder einer Lüftungsanlage ausgelöst. Zu einem tatsächlichen Brand kam es nicht. Insgesamt waren die Feuerwehren Leutkirch und Urlau mit insgesamt 46 Einsatzkräften vor Ort.

Bad Wurzach

Zaun umgefahren und geflüchtet

Bislang noch flüchtig ist der Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Ziegelbach einen Zaun umgefahren hat. Der Unfallverursacher kam aus der Straße "Ziegelbach-Greut" und bog vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit in die Oberziegelbacher Straße ein. Dabei kam er von der Straße ab und überfuhr einen Zaun. Er verursachte einen Schaden von etwa 400 Euro und fuhr im Anschluss davon. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07561/ 8488-0 um Hinweise auf den Täter.

Isny

Ladendiebe erwischt

Beim Ladendiebstahl erwischt worden sind zwei Männer am Mittwoch in einem Lebensmittelmarkt in der Lindauer Straße. Die Männer beluden einen Korb und einen mitgebrachten Kühlrucksack mit Waren im Wert von knapp 100 Euro und versuchten, den Markt im Anschluss über den Eingang zu verlassen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter gestellt. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

Isny

Lieferwagen streift Pkw

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den der Fahrer eines Lieferwagens am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr an einem geparkten Auto in der Wilhelm-Nagel-Straße verursacht hat. Der 21 Jahre alte Fahrer des Lieferfahrzeugs streifte den geparkten Daimler beim Einfahren von einer Zufahrtsstraße. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Weingarten

Auto beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch hat ein bislang Unbekannter im Mühlbachweg einen geparkten Mazda beschädigt. Auf bislang nicht geklärte Art und Weise verursachte der Täter einen Schaden von etwa 500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666.

Weingarten

Mann angefahren

Mit seinem Auto hat ein Pkw-Lenker am Mittwochmorgen in der Schützenstraße erst einen 44-jährigen Mann und im Anschluss dessen Wagen angefahren. Der 44-Jährige wartete auf der Straße, um in eine Parklücke zu fahren, als der Citroen-Fahrer hinter ihm heranfuhr. Da dieser augenscheinlich nicht warten wollte, steig der VW-Fahrer aus, um mit dem Lenker zu sprechen. Der Citroen-Fahrer gab daraufhin angeblich Gas und streifte mit seinem Pkw erst den 44-Jährigen und im Anschluss den abgestellten VW, sodass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Im Anschluss fuhr er davon. Gegen den Flüchtigen ermittelt nun das Polizeirevier Weingarten.

Baienfurt

Vorfahrt genommen

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Waldseer Straße einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und damit einen Unfall verursacht. Die 74 Jahre alte Frau fuhr nach links in die Straße ein und sorgte so für den Zusammenstoß mit dem Mercedes des 37-Jährigen, der die Waldseer Straße befuhr. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell