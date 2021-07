Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen einen 18-Jährigen, nachdem dieser am Mittwoch gegen 18 Uhr mehrere Zigarettenschachteln in einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße gestohlen hatte. Der Tatverdächtige konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie er sechs Schachteln Zigaretten aus dem Tabakwarenregal entnahm, sich in eine andere Abteilung begab und die Zigaretten in eine Einkaufstasche steckte. Im Anschluss bezahlte er seinen restlichen Einkauf, ohne die Zigaretten. Der 18-Jährige konnte von dem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Der Gesamtwert des Diebesguts betrug rund 85 Euro. Den Langfinger erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Sigmaringen

Drogenbesitz

Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis erwartet zwei junge Männer nun eine Anzeige. Die 25- und 20-Jährigen wurden am Mittwoch gegen 14.15 Uhr von einer Polizeistreife im Innenhof des Klosters in der Gorheimer Straße kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten den deutlichen Geruch von Marihuana wahr. Beide Männer waren bei der anschließenden Überprüfung in Besitz jeweils einer geringen Menge Betäubungsmittel. Sie verhielten sich kooperativ und kamen dem nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ausgesprochenen Platzverweis nach.

Sigmaringen

Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Vereinsheim in der Senderstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst die Türen von mehreren Schuppen auf, bevor sie mutmaßlich mittels körperlicher Gewalt und einem unbekannten Gegenstand die Haupteingangstür aufbrechen wollten, daran aber scheiterten. Anschließend warfen sie eine Fensterscheibe ein. Nachdem die Unbekannten so in das Gebäudeinnere eindringen konnten, beschädigten sie im Inneren diverse Einrichtungsgegenstände, entwendeten aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Diebstahl

Wegen eines Diebstahlsdelikts ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen Unbekannt, nachdem in der Nacht zum Montag von einem Campingplatz in der Georg-Zimmerer-Straße ein Pedelec entwendet wurde. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 1.700 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Pedelecs der Marke Kreidler, Typ "Viality Elite", geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Leicht unter Alkoholeinfluss stand ein 25-jähriger Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Donnerstagfrüh um kurz nach 2 Uhr kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Alkoholbeeinflussung. Ein beweisverwertbarer Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von etwas über 0,5 Promille. Den 25-Jährigen erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrssünderregister. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Pfullendorf

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und davongefahren

Beim Parkvorgang touchierte am gestrigen Mittwoch im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Ochsensteige" geparkten Opel Corsa. Da der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Bussenstraße, nachdem beim Abbiegevorgang eines Müllfahrzeuges der hinten hinausragende Aufbau auf die Gegenfahrbahn ausschwenkte. Dort kam es zu einem Streifvorgang am Außenspiegel eines entgegenkommenden Klein-Lkw, wodurch der Spiegel abgerissen und die Scheibe der Fahrertüre beschädigt wurde. An dem Klein-Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ostrach

85-Jährige erkennt Betrugsversuch

Mit dem sogenannten "Enkeltrick" versuchten Unbekannte am Dienstag gegen 12 Uhr auf dreiste Art und Weise, einen Geldbetrag in Höhe von 15.000 Euro von einer 85-Jährigen zu erbeuten. Die Frau erhielt einen Anruf von einem jungen unbekannten Täter, der sich am Telefon als ein Bekannter ihres Enkelsohnes ausgab. Dieser täuschte vor, dass der Enkel in einen Unfall verwickelt gewesen sei und daher die größere Menge Geld benötige. Dann überreichte der Anrufer das Telefon einem weiteren Mann, der sich als Enkel ausgab und die Frau über Geld und Schmuck ausfragte. Als schließlich noch der angeblichen Tochter der Frau das Telefon übergeben wurde, misstraute die 85-Jährige den Anrufern und beendete das Gespräch. Die tatsächliche Tochter der Rentnerin verständigte die Polizei, nachdem sie von dem Vorfall Kenntnis erlangt hatte. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinesfalls persönliche Daten wie familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon preiszugeben. Hinterfragen Sie derartige Anrufe äußerst kritisch und beenden sie diese beim geringsten Zweifel unverzüglich. Informationen zu den bekannten Vorgehensweisen beim sogenannten "Enkeltrick" und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell