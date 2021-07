Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: "Sicherheit im Alltag und im Netz" - Neuauflage eines digitalen Präventionsformats

Präsidiumsgebiet (ots)

Aufgrund der hohen Nachfrage im Frühjahr bietet das Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag, den 22. Juli 2021, um 16.30 Uhr erneut allen Bürgerinnen und Bürgern der Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und des Bodenseekreises ein digitales Präventionsformat zur Internetsicherheit und zu allgemeinen Betrugsdelikten wie dem Enkeltrick, falschen Gewinnversprechen und falschen Polizeibeamten an. Darüber hinaus stehen besonders Themen wie Passwortsicherheit, sicheres Online-Banking, Abfischen von Zugangsdaten, Missbrauch von Ausweiskopien und vieles mehr im Fokus der Veranstaltung. Der kostenfreie Vortrag des Referats Prävention richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren und soll die Teilnehmenden hinsichtlich der gängigsten und durchweg perfiden Betrugsmaschen sensibilisieren und davor schützen. Voraussetzung für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit einem Computer, dem Mikrofon sowie der Webcam. Anmeldungen für Einzelpersonen oder für Gruppen ab zehn Personen sind per Email an hans.hunger@polizei.bwl.de oder ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de möglich. Telefonisch erreichen Sie die Ansprechpartner beim Referat Prävention unter der Rufnummer 07541/36142-51 oder 0751/803-1042. Nach der Anmeldung erhalten alle gebuchten Teilnehmer eine Bedienungsanleitung, die den Weg zur virtuellen Teilnahme vereinfacht.

