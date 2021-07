Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad, Kutsche und Bus

Laimnau/Bodenseekreis (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall heute Nachmittag gegen 16 Uhr auf der K 7708 zwischen Unterlangnau und Laimnau. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr die 17-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrads die K 7708 von Unterlangnau kommend in Richtung Laimnau und setzte zum Überholen einer vor ihr fahrenden Kutsche an. Als sie erkannte, dass Gegenverkehr kommt, brach die Zweiradlenkerin den Überholvorgang ab. Dies bemerkte der 55-jährige Fahrer eines nachfolgenden Reisebusses zu spät und prallte auf die 17-Jährige, die daraufhin von ihrer Maschine stürzte. Das Motorrad stieß seinerseits noch gegen die Kutsche, woraufhin die beiden Pferde durchgingen. Der Bus, in dem sich zum Unfallzeitpunkt lediglich der Fahrer befand, kam links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Durch den Unfall wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Kutscher, der zur Unfallzeit alleine auf der Kutsche unterwegs war, zog sich nach aktueller Kenntnis leichte Verletzungen zu. Ihm gelang es zwischenzeitlich, die beiden Pferde wieder einzufangen und sicher unterzustellen. Aktuell ist die K 7708 im Bereich der Unfallstelle nur eingeschränkt befahrbar, da der Bus, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, noch aus dem Straßengraben geborgen werden muss. Der Schaden am Kleinkraftrad wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Kutsche wurde lediglich leicht beschädigt.

