Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B 313 ereignete. Die 51-jährige Fahrerin eines Kleintransporters befuhr die Bundesstraße von Meßkirch kommend in Fahrtrichtung Engelswies. Kurz vor Engelswies war die Unfallverursacherin eigenen Angaben zufolge kurz abgelenkt. Daraufhin kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen angrenzenden Grünstreifen und lenkte ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn. Dort kippte der Kleintransporter auf die linke Fahrzeugseite um und kam quer über beide Fahrspuren zum Liegen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 51-Jährige vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Kleintransporter wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug.

Sigmaringen

Diebstahl

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen Unbekannt, nachdem in der Nacht auf Dienstag ein Ersatzautoschlüssel und ein Transponder aus einem Pkw in der Georg-Zimmerer-Straße gestohlen wurde. Der Pkw war in der Tatnacht in einer geschlossenen, aber nicht verschlossenen Garage abgestellt. Außer den Schlüsseln wurde augenscheinlich nichts entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Inzigkofen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr auf der B 313 ereignete. Der 25 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr die Bundesstraße in Richtung Vilsingen und überholte zum Unfallzeitpunkt einen Traktor. Eine 36-jährige Daimler-Lenkerin wollte von der Einmündung Fred-Hahn-Straße auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Meßkirch einbiegen und übersah den von rechts kommenden BMW. Weil sich die Fahrzeugfront des Daimler bereits auf der Fahrbahn befand, kam es zum Streifvorgang der zwei Pkw, wodurch am Daimler Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand, am BMW in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zur weiteren Abklärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Sigmaringen den Fahrer des Traktors, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Unfall mit einem Pedelec

Schürfungen und Prellungen erlitt eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin, als sie am Dienstag gegen 16.15 Uhr die Bundesstraße 311 auf Höhe des Bahnhofs befuhr und alleinbeteiligt auf die Fahrbahn stürzte. Zur weiteren Versorgung wurde die 66-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Etwa 3.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der B 311 ereignete. Ein 46-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Bundesstraße von Herbertingen kommend in Fahrtrichtung Ertingen, als er in einem zweispurigen Straßenbereich auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Hierbei übersah er eine dort fahrende 54-jährige VW-Lenkerin. Bei der Kollision kam es am Lkw zu Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, während dieser am VW auf circa 3.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell