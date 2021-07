Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uhrendieb auf Flucht gefasst

Nachdem ein 28-Jähriger am vergangenen Dienstag, den 29.6.21, gegen 10 Uhr aus einem Schmuckgeschäft in der Seestraße zwei hochwertige Uhren gestohlen hat, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen ihn. Der Tatverdächtige hatte sich die Uhren zur Anprobe anlegen lassen und rannte dann, nach kurzer Ablenkung des Verkäufers, aus dem Geschäft über die Promenade in Richtung Uferpark davon. Passanten und die umgehend verständigten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt konnten die Polizisten den 28-Jährigen, der das Diebesgut im Gesamtwert von nahezu 1.400 Euro noch am Arm trug, stoppen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seiner dreisten Vorgehensweise und weil der Verdacht bestand, dass es sich bei dem 28-Jährigen um einen reisenden Täter handeln könnte, ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann an. Dort fanden die Ermittler weiteres Diebesgut aus vergangenen Taten, woraufhin der 28-Jährige weitere Diebstähle von Schmuck und Baumaschinen im Friedrichshafener Umfeld einräumte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Fahrradunfall

Schwere Verletzungen hat sich eine 26-jährige Radfahrerin am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Unfall in der Karlstraße, in der Nähe des Buchhornplatzes, zugezogen. Ein Lastwagen stand zum Entladen am Fahrbahnrand, sodass es durch einen vorbeifahrenden Pkw-Lenker zu einer Fahrbahnverengung kam. Die Radfahrerin versuchte trotz der Engstelle zwischen beiden Fahrzeugen durchzufahren. In diesem Moment öffnete der Lastwagenfahrer seine Fahrertür, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 26-Jährige stürzte über ihr Rad zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen Prellungen, Schürfwunden und einen Bruch zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Friedrichshafen

Brandalarm

Weil mutmaßlich aufgewirbelter Staub bei Reinigungsarbeiten in einem Aufzugsschacht am Dienstag gegen 10.30 Uhr den Brandalarm ausgelöst hatte, rückten die Feuerwehr Friedrichshafen mit vier Fahrzeugen und zahlreichen Wehrleuten, die Polizei und der Rettungsdienst in die Otto-Lilienthal-Straße aus. Da weder Rauch noch Feuer festgestellt werden konnte, rückten die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder ab.

Friedrichshafen

Mit Drogen vor Polizei geflüchtet

Ein 21-Jähriger muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen, nachdem er am späten Dienstagnachmittag im Bereich des Berufsschulzentrums in der Untereschstraße kontrolliert worden war. Die Polizeibeamten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als er beim Erblicken der Streifenwagenbesatzung plötzlich Fersengeld gab. Der Grund für seinen Fluchtversuch wurde bei der Personenkontrolle schnell klar: der 21-Jährige hatte eine geringe Menge Drogen bei sich. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Unfall mit Elektrorollstuhl - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 17 Uhr am Kreisverkehr Ehlersstraße / Flugplatzstraße sucht die Polizei Friedrichshafen nach Zeugen. Ein 43-jähriger Mann war mit seinem Elektrorollstuhl auf der Ehlersstraße in Richtung Messestraße unterwegs, als er seinen Angaben zufolge kurz vor dem Kreisverkehr von einem weißen Pkw überholt und geschnitten wurde. Da der Autofahrer gleich im Anschluss verkehrsbedingt stark abbremste, konnte der 43-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen Auto-Heck. Während sich der Fahrer des Elektro-Rollstuhls leicht verletzte und durch Klopfen auf den Kofferraum auf sich aufmerksam machte, setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt einfach fort. Der Unfallgeschädigte notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Der Leichtverletzte musste von einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtenden Fahrer geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Sprinter rollt rückwärts

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Vaude-Straße. Ein 70-jähriger Sprinter-Fahrer hatte auf leichter Steigung angehalten. Anschließend setzte sich sein Wagen ungewollt rückwärts in Bewegung, wo er gegen den dahinterstehenden Renault Zoe einer 22-Jährigen rollte. Während am Mercedes offensichtlich kein Sachschaden entstand, wird dieser am Renault auf 6.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Oberteuringen

Unfallflucht

Strafrechtlich muss sich ein 37-jähriger Paketzusteller verantworten, der es nach einem Verkehrsunfall auf der L 329 zwischen Blankenried und Oberteuringen eigenen Angaben zufolge sehr eilig hatte. Nachdem er dem Ford eines 34-Jährigen rückwärts aufgefahren war, setzte er seine Fahrt trotz kurzer Ansprache einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Ford-Fahrer notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei, die den Unfallverursacher kurze Zeit später antreffen konnte. Der Sachschaden am Ford wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der 37-Jährige gelangt wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Überlingen

Unfall beim Einparken

Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand am Dienstag gegen 15 Uhr in der Wiestorstraße bei einem missglückten Einparkversuch. Eine 62-jährige Skoda-Lenkerin hatte den Fahrradträger an einem geparkten Ford Kuga übersehen und diesen dann touchiert. Durch den Unfall wurde der Fahrradträger verbogen uns in das Ford-Heck eingedrückt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 3.000 Euro, am Ford etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Salem

Beim Ausweichmanöver Bordstein touchiert - Zeugen gesucht

Weil ein 19-jähriger Seat-Fahrer am Montag gegen 15.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Salem-Leutkirch und Salem-Oberstenweiler auf Höhe der Einmündung Tobelhof einem silbernen Kleinwagen ausweichen musste und dabei seinen Reifen beschädigte, bittet die Polizei um Hinweise. Laut Angaben des jungen Mannes sei ihm der Wagen, in dem eine ältere Fahrerin saß, etwas fahrbahnmittig entgegengekommen. Daraufhin wich er nach rechts auf das Bankett aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, touchierte einen Bordstein und musste wenige hundert Meter weiter einen Platten feststellen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

Frickingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne Fahrerlaubnis war ein 29-jähriger Lieferant am Montagabend im Bereich Frickingen mit einem Ford-Transit unterwegs. Die Polizeibeamten unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Warum er dann keinen Führerschein vorzeigen konnte, war schnell klar: dieser war ihm seit einigen Wochen entzogen worden. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

