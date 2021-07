Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer von Pkw erfasst

In der Metzgerstraße ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 54-jährige Radler war auf dem Schutzstreifen unterwegs, als ein Pkw ihn beim rechts Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah. Durch den Zusammenstoß erlitt der 54-Jährige leichte Verletzungen. Am VW des 38-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Ravensburg

Autofahrerin kollidiert mit Mauer

Leicht verletzt hat sich am Dienstag kurz vor 18 Uhr eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B30 bei Untereschach. Die 33 Jahre alte Fahrerin verlor nach einem Überholmanöver beim Einscheren auf die rechte Spur die Kontrolle über ihren Opel. Er prallte erst gegen eine linksseitig der Fahrbahn befindliche Mauer und im Anschluss gegen eine rechtsseitige Steinwand, bevor er zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Klinikum. Der Schaden an ihrem Wagen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Ravensburg

Poller umgefahren und geflüchtet

Am Montagmorgen hat der Fahrer eines Renaults in der Abteistraße in Weißenau einen Straßenpoller umgefahren und diesen samt Verankerung beschädigt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, versuchte den Unfallverursacher anzuhalten. Der Verursacher fuhr aber unbeeindruckt von dannen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Ravensburg

Geldbörse gestohlen

Ein Dieb hat am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr die Geldbörse einer Servicekraft in einer Gaststätte am Marienplatz gestohlen. Der Täter verwickelte den Angestellten unter dem Vorwand einer Spendensammlung in ein Gespräch, während er dessen Geldbörse unter sein Klemmbrett schob und im Anschluss mitnahm. Der Mann, der laut Beschreibung des Angestellten südländisch aussah und vorgab, taubstumm zu sein, konnte trotz einer Fahndung der Polizei bislang nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf den Täter.

Ravensburg

Wohnungseinbruch

Im Laufe des Dienstags hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Marktstraße verschafft. Der Täter schlug die Scheibe einer Eingangstür ein. Im Inneren der Wohnung durchwühlte er mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geklärt. Das Polizeirevier Ravensburg, das wegen des Einbruchs ermittelt, bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Einen Autofahrer, der mutmaßlich unter der Wirkung von illegalem Rauschgift stand, hat eine Polizeistreife am Dienstagabend in der "Obere Bereite Straße" aus dem Verkehr gezogen. Der 34 Jahre alte Mann zeigte bei einer Kontrolle deutliche Auffälligkeiten. Als auch ein freiwilliger Vortest positiv auf verschiedene Betäubungsmittel reagierte, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. In einem Krankenhaus wurde ihm zur Beweissicherung Blut entnommen. Er hat nun neben dem Fahrverbot mit einem Bußgeld und Punkten im Verkehrssünderregister zu rechnen.

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet

Das Weite gesucht hat ein Autofahrer, der in der Mozartstraße zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen geparkten Peugeot angefahren hat. Der Flüchtige verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Flüchtigen oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Radfahrer stürzt

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Brühlstraße stürzte. Der 26-Jährige erlitt mehrere Schürfwunden und wurde von einem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht.

Ravensburg

Traktorfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr auf der B 30 bei Untereschach ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Traktors. Dieser war in Richtung Norden unterwegs, als die Fahrbahn an der dortigen Stelle von zwei auf eine Fahrspur verengt wird. Die Fahrerin eines VW Multivan wechselte von der linken auf die rechte Spur und touchierte hierbei die Landmaschine seitlich. Ihr Pkw erlitt dabei einen Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die 23-jährige Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und meldete den Unfall erst später der Polizei. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben soll. Der Fahrer der Maschine oder Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Mülleimer in Brand gesetzt

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend einen Mülleimer samt Halterung im Bereich der Friedenslinde abgerissen und in Brand gesetzt. Eine Polizeistreife löschte den Eimer und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07522/ 984-0 erbeten.

Wangen

Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Dienstag gegen 20 Uhr am Epplingser Bach gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 55 Jahre alte Mann war während der Fahrt augenscheinlich alkoholisiert, weshalb eine hinzugerufene Polizeistreife eine Blutentnahme bei dem Mann veranlasste. Der E-Scooter, an dem bei dem Sturz ein Schaden von circa 100 Euro entstand, war zudem nicht versichert. Der 55-Jährige hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten.

Waldburg

Unfall in der Wolfegger Straße

Glücklicherweise lediglich Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr in der Wolfegger Straße entstanden. Ein 74 Jahre alter Toyota-Fahrer kam aus der Reinhold-Abele-Straße und nahm einem Renault die Vorfahrt, in dem sich neben dem 52 Jahre alten Fahrer auch acht Schulkinder befanden. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Vogt

Arbeitsunfall auf Baustelle

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einem Baustellengelände in Höfen im Einsatz. Ein Bauarbeiter war bei Tätigkeiten auf der Baustelle etwa drei Meter tief auf einen Betonboden gestürzt. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Brüche zu und musste unter Zuhilfenahme eines Baukrans gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten im Anschluss in ein Klinikum. Ein Fremdverschulden Dritter lag nicht vor.

Bad Waldsee

Lastwagenfahrer übersieht Pkw

An der Einmündung der Industriestraße in die B 30 sind am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Der 52 Jahre alte Schwerlastfahrer wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Ravensburg einfahren. Er positionierte sich mittig und setzte wohl keinen Blinker, weshalb eine 48-jährige Autofahrerin diese Absicht nicht erkannte. Sie ordnete sich rechts neben dem Lkw-Gespann ein, um ebenfalls in Richtung Ravensburg abzubiegen. Als die Fahrerin zum Abbiegen ansetzte, fuhr der Lastwagenfahrer ebenfalls los und touchierte den Mazda seitlich. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

