Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mehrere Unfälle am Maybachplatz

Die ausgeschaltete Ampelanlage am Maybachplatz, sorgte am Montag für mehrere Unfälle. Bereits gegen 9.45 Uhr missachtete eine 20-jährige Hyundai-Lenkerin, die von der Keplerstraße nach links in Richtung Überlingen auf die Colsmanstraße einfahren wollte, die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt. Sie kollidierte mit dem Audi Q7 eines in Richtung Jettenhausen fahrenden 80-Jährigen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Audi-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die junge Frau musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden 56- und 18-jährigen Mitfahrerinnen im Audi blieben unverletzt. Während am Hyundai etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Audi auf etwa 25.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall total beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Bei dem Verkehrsunfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, da man aufgrund der Erstmeldung zunächt von einem schlimmeren Verletzungsbild ausgegangen war. Um etwa 15.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall, der zwei Verletzte und Sachschaden forderte. Ein 25-jähriger Suzuki-Lenker fuhr von der Keplerstraße nach links auf die Bundesstraße ein und übersah den von links kommenden Renault Twingo eines 51-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Twingo über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er ein Verkehrsschild beschädigte, aber glücklicherweise mit keinem weiteren Verkehrsteilnehmer kollidierte. Der Unfallverursacher erlitt leichte, der 51-Jährige mittelschwere Verletzungen. Beide brachte der Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 2.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Friedrichshafen war am Einsatzort und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme geriet ein 31-Jähriger mit seinem Sattelzug beim Rechtsabbiegen von der Keplerstraße auf die Colsmanstraße zu weit nach rechts und touchierte mit seinem Rad den Bordstein und im Anschluss mit dem Auflieger das Brückengeländer. Ein platter Reifen und Sachschaden am Auflieger und am Geländer waren die Folge.

Friedrichshafen

Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Mit Kopfverletzungen musste eine 58-jährige Radfahrerin am Montag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 16.15 Uhr gestürzt war. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg neben der Teuringer Straße von Ittenhausen kommend in Richtung Friedrichshafen, als sie aufgrund Gegenverkehrs weit rechts fuhr und dabei an einem auf den Radweg ragenden Weidezaun hängen blieb. Daraufhin stürzte sie zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Friedrichshafen

Unfall mit nicht versichertem E-Scooter

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Montag gegen 23 Uhr an der Kreuzung Ekkehardstraße / Hauffstraße aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter gestürzt war. Beim Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten bei der näheren Begutachtung des Elektrokleinstfahrzeugs fest, dass es nicht versichert ist. Auf den 21-Jährigen kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Meckenbeuren - Brochenzell

Auffahrunfall

Weil ein 48-jähriger Lastwagenfahrer am Montag gegen 16.45 Uhr in der Felchenstraße mutmaßlich von der Bremse auf das Gaspedal abgerutscht war, fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 56-Jährigen auf. Durch die Kollision entstand am Lastwagen etwa 1.000 Euro, am Pkw etwa 3.500 Euro Sachschaden. Das Auto wurde beim Zusammenstoß derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Langenargen

Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Dienstag, den 29.06.2021, gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 Höhe Langenargen ereignet hat, sucht die Polizei nach einem Unfallgeschädigten, der mit seinem MINI in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Eine Zeugin war auf die auffällige Fahrweise eines vor ihr fahrenden Ford aufmerksam geworden, der mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur geraten war und dort den Spiegel des entgegenkommenden MINI mit Ravensburger Kennzeichen touchiert hatte. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher, der seine Fahrt nach dem Unfall einfach fortgesetzt hatte, im Bereich Lindenberg stoppen. Der Geschädigte ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zum besagten MINI und dessen Fahrer nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Tettnang

Dieselspur

Ein große Menge Diesel, die am Montag gegen 9.30 Uhr aus einem Tank auf die Fahrbahn lief, sorgte für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang, der Polizei und des Bauhofs im Bereich der Bachstraße. Mutmaßlich war verrutschte Ladung die Ursache dafür, dass die Zapfsäule einer auf einem Ford montierten Tankvorrichtung betätigt wurde, sodass der Kraftstoff austreten konnte. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens verteilte sich das Diesel weiter auf der Straße. Für die Reinigung der Fahrbahn mussten die Bachstraße und die Bahnhofstraße bis etwa 12.45 Uhr voll gesperrt werden.

Überlingen

Betrüger unterwegs - Frau beraubt

Nachdem ein unbekannter Mann einer 70-Jährigen am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr die Goldkette vom Hals gerissen hatte und danach flüchtete, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen Raubes. Der 20 - 25 Jahre alte Mann hatte die Frau im Stadtgraben in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs angesprochen und angegeben, ihr einen Goldring schenken zu wollen. Nachdem sie ablehnte, bat er sie darum, ihm Geld zu wechseln. Nachdem sie auch dieser Bitte nicht nachkam, griff der Mann ihr unvermittelt an den Hals und entriss ihr die hochwertige Kette. Danach flüchtete er mutmaßlich in Richtung Busbahnhof. Ein ähnlicher Fall, bei dem ein etwa 40 bis 50-jähriger Unbekannter einem 90-jährigen Passanten einen angeblich hochwertigen Goldring verkaufte, ereignete sich nur kurze Zeit zuvor im Bereich der Bahnhofstraße beim Badgarten. Bei dem vermeintlichen Schnäppchen, für das man sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag einigte, handelte es sich, wie sich erst später herausstellte, lediglich um wertlosen Schmuck. Aufgrund der ähnlichen Ansätze beider Straftaten liegt ein Tatzusammenhang nah. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Personen werden wie folgt beschrieben.

Person 1: Etwa 20 - 25 Jahre alt, sehr schlank, südosteuropäisches Aussehen, schwarzes Haar, sprach gutes Deutsch ohne Akzent.

Person 2: Etwa 40 - 50 Jahre alt, circa 175 cm groß, südosteuropäisches Aussehen, schwarze/graue Haare, sprach gebrochenes Deutsch, trug einen dunklen Pullover mit etwas rot und eine dunkle Hose.

Personen, die im fraglichen Zeitraum auf die Personen aufmerksam oder möglicherweise auch selbst angesprochen wurden bzw. sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Uhldingen - Mühlhofen

Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Der perfiden Betrugsmasche eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters ist ein 83-jähriger Mann aus dem Bereich Uhldingen-Mühlhofen zum Opfer gefallen. Der Unbekannte meldete sich telefonisch beim Senior und gab an, dass er Viren vom PC des 83-Jährigen beseitigen wolle. Daraufhin verschaffte sich der Betrüger Fernzugriff auf den PC, ließ sich durch geschickte Gesprächsführung mehrere TAN-Nummern des Online-Bankings geben und veranlasste drei Überweisungen, bevor er das Gespräch beendete. Der finanzielle Schaden bei dem Senior beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf. Geben Sie keine privaten Daten, wie Bank- oder Zugangsdaten, heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Uhldingen-Mühlhofen

Geldbeutel unbeaufsichtigt im Einkaufswagen - Leichte Beute für Dieb

Ein unbekannter Taschendieb hat am Montagmorgen zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße den Geldbeutel einer 58-Jährigen gestohlen. Die Frau hatte das Portemonnaie während des Einkaufs in einer Tasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückgelassen. An der Kasse stellte sie den Diebstahl fest. Die Polizei rät erneut eindringlich dazu, Wertsachen körpernah mit zu führen und diese keinesfalls unbeaufsichtigt im Wagen liegen zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell