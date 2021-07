Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Sexuelle Belästigung

Zeugen sucht die Kriminalpolizei Sigmaringen zu einer Belästigung, die sich bereits am Sonntag am Bahnhof in Mengen ereignet haben soll. Ein 30 Jahre alter Mann soll einer 14-Jährigen mehrmals an die Brust gefasst haben. Zuvor habe er sie bereits am Bahnhof in Sigmaringen angesprochen und angefasst. Als sie das Weite suchte, stieg er hinter ihr in den Zug nach Mengen ein. Nachdem es am Bahnhof in Mengen abermals zur Belästigung gekommen war, folgte der 30-Jährige ihr in den Zug nach Sigmaringendorf. Dort griff er nach ihr auf dem Bahnsteig, woraufhin die 14-Jährige davonrannte. Der Mann wurde kurze Zeit später gestellt. Zur Abklärung des genauen Hergangs bittet die Kriminalpolizei Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen einen 47-Jährigen, nachdem dieser mit zwei Komplizen am Montagabend gegen 18.15 Uhr in einem Hotel in der Straße "In den Burgwiesen" Schrauben und Gläser entwenden wollte. Mithilfe von Zeugen konnte der 47-Jährige bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden, den zwei Komplizen gelang die Flucht. Der alkoholisierte Tatverdächte war zunehmend aggressiv und unkooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von gut 2,5 Promille. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der Mann für die darauffolgenden Stunden vorsorglich in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der letzten Woche offenbar mutwillig das Zufahrtstor zu den Wasserwerken in der Laizer Straße. Ein Schließbolzen des Tores wurde auf derzeit unbekannte Weise verbogen. Der am gestrigen Montag festgestellte Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Holztor am Hintereingang eines Schnellrestaurants in den Käppeleswiesen beschädigt. Die Täter entfernten auf bislang unbekannte Weise eine Holzlatte von dem Tor. Derzeit wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzten.

Sigmaringen

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und davongefahren

Beim rückwärts Ausparken touchierte eine 28-Jährige auf dem Parkplatz der Hochschule in der Anton-Günther-Straße am Montag gegen 12.45 Uhr mit ihrer Fahrzeugfront einen nebenstehenden Opel. Im weiteren Verlauf verließ die junge Frau die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vorfall allerdings beobachten, sodass die Frau und der beschädigte Pkw von der Polizei an der Wohnanschrift eines Verwandten angetroffen werden konnte. Die 28-Jährige gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige. Während am Ford ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden ist, wird dieser beim Opel auf circa 500 Euro beziffert.

Gammertingen

Einbruch

Unbekannte Täter versuchten sich in der letzten Woche gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Achalmstraße zu verschaffen. Die Täter wollten mutmaßlich mit einem Hebelwerkzeug eine Kellertüre aufbrechen, scheiterten aber. Die genaue Höhe des am gestrigen Montag festgestellten Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 mit dem Polizeiposten Gammertingen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Diebstahl

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Bandendiebstahls gegen drei Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Schwabstraße mehrere Schmuckstücke entwendet zu haben. Durch Kameraaufnahmen und Zeugenaussagen konnten die Tathandlungen der drei 29-, 45- und 39-jährigen Männer beobachtet und diese im Laufe der Ermittlungen identifiziert werden. Zu sehen war, wie das Trio in das Geschäft eingetreten ist, aus einer Vitrine mehrere Schmuckstücke entwendet und ohne diese zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen hat. Auf der Straße vor dem Juweliergeschäft und in der Adlerstraße konnten kurz nach der Tat zwei von den Tätern verlorene Schmuckstücke aufgefunden werden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt circa 500 Euro.

Herbertingen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 42-Jähriger am Dienstagfrüh gegen 1.15 Uhr, der trotz alledem mit seinem Pkw fuhr. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er beobachtet hatte, dass der Mann mit seinem Pkw gegen eine Betonplatte eines Neubaus gefahren war. Bei der anschließenden Überprüfung konnte der Unfallwagen und der alkoholisierte 42-Jährige angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 1,8 Promille. Aufgrund bei dem Unfall erlittener leichter Verletzungen wurde der Tatverdächtige zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Der Fahrer gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell