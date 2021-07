Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Argenbühl

Betrunkener Autofahrer

Deutlich betrunken war ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montagabend am Kirchplatz kontrollierte. Nachdem der 66 Jahre alte Lenker auffällig nach Alkohol roch und ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,9 Promille ergab, stoppten die Beamten die Fahrt des Mannes. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten. Außerdem wurde ihm zur Beweissicherung in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Wangen

Unfall bei Überholmanöver auf der Autobahn

Hoher Sachschaden ist am frühen Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg entstanden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Lindau unterwegs und wollte einen Tanklastzug überholen, als er mit seinem am Fahrzeug befindlichen Anhänger erst von der Straße abkam und beim Gegensteuern die Kontrolle über sein Gespann verlor. Er prallte seitlich gegen den Tankwagen und im Anschluss wuchtig in die Leitplanke. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand am Gespann des 47-Jährigen Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden am Tanklaster wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt und auch die Leitplanke wurde nicht unerheblich beschädigt. Das Pkw-Gespann musste abgeschleppt werden. Dazu wurde die Autobahn kurzfristig voll gesperrt.

Leutkirch

Traktor fährt auf

Ein Traktor hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Gebrüder-Metz-Straße einen vorausfahrenden Pkw beschädigt. Der 30-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine touchierte den vor ihm befindlichen Ford und verursachte insgesamt einen Schaden von mehr als 7.000 Euro.

Leutkirch

Brandalarm löst aus

Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch ist am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr zu einem Brandalarm in die Wangener Straße ausgerückt. In der Halle einer Firma hatte ein geplatzter Hydraulikschlauch für die Alarmauslösung gesorgt. Zu einem tatsächlichen Feuer kam es nicht, sodass die Wehrleute nach kurzer Überprüfung wieder abrücken konnten.

Leutkirch

Brandalarm an Realschule

Aus bislang nicht geklärter Ursache hat am Montag gegen 11 Uhr ein Brandmelder im Gebäude der Realschule ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch, die mit vier Fahrzeugen angefahren war, konnte nach kurzer Überprüfung Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Kißlegg

Mädchen begrabscht - Polizei sucht Zeugen

Wegen eines Sexualdelikts ermittelt die Kriminalpolizei Ravensburg aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann, der bereits am 18.06. auf einem Sportplatz in der Gebrazhofer Straße ein 10 Jahre altes Mädchen unsittlich angefasst haben soll. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, habe der Mann das Mädchen am Ende des Sportunterrichtes angesprochen. Hinter einer Hütte habe der auf etwa 50 Jahre geschätzte Mann das Kind im Brustbereich angefasst und ihr eingebläut, sie dürfe es nicht weitersagen. Das Kriminalkommissariat hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, der zwischen 08.45 Uhr und 09.45 Uhr die Sportklasse beobachtet haben soll und nach Angaben des Mädchens graue Kleidung und eine Sonnenbrille getragen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Wurzach

Trickbetrüger klaut Geld aus Kasse

Bereits am Freitag hat ein Trickbetrüger Geld aus der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Leutkircher Straße gestohlen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein etwa 170 cm großer Mann, der auf Ende 20 geschätzt wird, die Kassiererin unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, ablenkte. Sie legte das Wechselgeld im Wert von mehreren hundert Euro heraus, welches der bislang unbekannte Dieb in einem unbeobachteten Moment einsteckte. Der als korpulent beschriebene Mann mit schwarzen Haaren trug laut Zeugen eine kurze, hellbraune Hose und ein blauweißes Hemd. Außerdem habe er mit ausländischem Akzent gesprochen. Der ermittelnde Polizeiposten Bad Wurzach bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Feuerwehreinsatz

Ein unbeaufsichtigtes Feuer bei Kemmerlang hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein bislang Unbekannter hat neben der Straße zwischen Kemmerlang und Oberhofen eine größere Menge Altpapier in Brand gesetzt und die Flammen ohne Beaufsichtigung zurückgelassen. Durch den schnellen Einsatz der Wehrleute konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Sträucher und Bäume verhindert werden. Insgesamt waren sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Wangen im Allgäu

Körperverletzung

Die Polizei Wangen wurde am Montag gegen 19.30 Uhr in die Lindauer Straße gerufen, nachdem es dort zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen war. Nach Zeugenaussagen hatte zuvor ein 20-Jähriger einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zu Verletzungen kam es hierbei glücklicherweise nicht. Beide jungen Männer wollten zur Tat keine Angaben machen und verzichteten auf eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Der 20-Jährige erhielt von den Polizeibeamten einen Platzverweis und gelangt zudem wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Weingarten

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Beamten des Polizeireviers Weingarten fiel bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagabend gegen 20 Uhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf. Der Mann befuhr die Schussenstraße, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,1 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des 46-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Weingarten

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem zwei Tatverdächtige am Montag gegen 21.45 Uhr in der Karlstraße einen 24-Jährigen geschlagen hatten. Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie die 36- und 30-jährigen Tatverdächtigen den 24-Jährigen in sein Gesicht schlugen. Glücklicherweise hat der junge Mann dadurch keine Verletzungen erlitten. Nach Hinweisen des Mannes und der Zeugin konnten die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden. Auf beide kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Weingarten

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und davongefahren

Beim Parkvorgang touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz in der Sterngasse im Zeitraum von letztem Dienstag bis Samstag einen geparkten Toyota. Da der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

