Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Wohnmobil überschlägt sich

Schaden in Höhe von etwa 65.000 Euro und eine Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag auf der Autobahn 96, bei dem sich ein Wohnmobil überschlagen hat. Der 54 Jahre alte Lenker des Wohnmobils war in Richtung Süden unterwegs, als er beim Überholen eines Lkw-Gespanns auf die rechte Spur kam. Die Fahrzeuge kollidierten und der 54-Jährige geriet ins Schleudern. Er kam mit seinem Gefährt in den Grünstreifen und überschlug sich dort. Eine ebenfalls im Fahrzeug befindliche 77-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt, der Unfallort wegen ausgelaufener Betriebsstoffe von der Straßenmeisterei und einer Spezialfirma gereinigt. Die rechte Fahrspur war aus diesem Grund für etwa sechs Stunden gesperrt.

Leutkirch

Gestürzter Radfahrer beleidigt Einsatzkräfte

Ein erheblich alkoholisierter Radfahrer, der in Adrazhofen gestürzt ist, hat Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr beschäftigt. Der 31 Jahre alte Mann trug keinen Helm und zog sich bei seinem Fall schwere Kopfverletzungen zu. Da er sich in seinem deutlich alkoholisierten Zustand nicht behandeln lassen wollte, mussten ihn die Polizeibeamten in den Rettungswagen bugsieren und seine Fahrt ins Krankenhaus begleiten. Währenddessen beleidigte der 31-Jährige die Beamten fortwährend. Er wurde letztlich im Krankenhaus medikamentös beruhigt und im Anschluss behandelt. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung zu rechnen.

Ravensburg

Motorhaube durch Wunderkerze beschädigt

Auf etwa 800 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter am Sonntag durch Wunderkerzen an einem Auto im Salamanderweg verursacht hat. Der Täter legte oder warf die entzündeten Stäbchen auf die Motorhaube des Mercedes und verursachte dadurch einen Schaden im Lack. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Radler von Pkw angefahren

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Samstag gegen 17 Uhr in der Bleicherstraße, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der 43 Jahre alte Zweiradlenker war auf dem Radweg in Richtung Brühlstraße unterwegs, als ihn die abbiegende VW-Fahrerin übersah. Der 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst zu medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Ravensburg

Radlerin von Pkw erfasst

In der Friedrichshafener Straße ist am Sonntagmittag gegen 15 Uhr eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst worden. Die Frau war gerade dabei, die Weingartshofer Straße zu queren, als ein von dort kommender und einbiegender Autofahrer die Frau samt Kleinkind auf dem Fahrrad übersah. Die Frau stürzte und zog sich Schürfwunden zu. In einem Krankenhaus wurde sie im Anschluss medizinisch behandelt. Ihr im Kindersitz befindliches Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Der durch die Kollision entstandene Schaden am Toyota des 21-jährigen Fahrers beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, während der Schaden am Pedelec auf 500 Euro geschätzt wird.

Ravensburg

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Jahnstraße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der Jugendliche fuhr ohne gültigen Führerschein und ohne Zustimmung des Eigentümers mit einem Mercedes von einem Parkplatz. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und rammte einen abgestellten Hyundai. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen durch die Kollision ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Der 17-Jährige hat nun mit entsprechenden Anzeigen und einer Meldung an die Führerscheinstelle zu rechnen.

Isny

Hund ausgewichen und gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag um kurz vor 12 Uhr in der Rotmoosstraße gestürzt, weil er einem Hund ausweichen musste. Das nicht angeleinte Tier war unvermittelt auf die Straße gesprungen, sodass der 31-jährige Zweiradlenker ausweichen musste. Er wurde leicht verletzt, benötigte allerdings an der Unfallstelle keinen Rettungswagen.

Baindt

Unter Drogeneinwirkung

Wegen des Verdachts, unter Drogeneinwirkung ein Auto gefahren zu haben, ermittelt das Polizeirevier Weingarten aktuell gegen eine 24-Jährige. Polizisten kontrollierten die Peugeot-Fahrerin am Sonntag zur Mittagszeit. Nachdem ein Vortest positiv verlief, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte das Blutergebnis die Drogenbeeinflussung bestätigen, muss sie mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen.

