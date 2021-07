Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Fahrradfahrer nach Überholmanöver verletzt

Am Samstag, um 15:30 Uhr kam es auf der B32 bei Amtzell zu einem Überholmanöver eines Autos, welches zwei Radfahrer überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die zwei 25-jährigen Fahrradfahrer die B32 in Richtung Amtzell und wollten nach links auf einen Radweg abbiegen. Trotz, dass sie dies durch Handzeichen anzeigten, überholte ein anthrazitfarbener Opel die beiden Radfahrer. Beide Radfahrer kommen zu Fall, wobei einer eine Böschung hinunterstürzt und sich dabei leichte Verletzungen zuzieht. Der andere Radfahrer bleibt unverletzt, allerdings entstand an den Rädern Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der oder die Fahrerin des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Parkender Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag in der Zeit von 11:25 bis ca. 11:45 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen, in einer Parkbucht in der Marktstraße / Spitalweg abgestellten Audi A4 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Audi entstand hierbei Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Stromverteilerkasten umgefahren und geflüchtet

Von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vom rechten Weg ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten in der Nadlerstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Der Stromverteilerkasten war durch den Unfall aus seiner Verankerung gerissen worden. Es entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Fahrzeugbrand

Am Samstagnachmittag, um 17:45 Uhr kam es bei Blönried zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte die 30-jährige Fahrerin einen noch zu heißen, aber abgeschalteten Bunsenbrenner unachtsam ins Fahrzeuginnere gelegt. Durch die Restwärme entzündete sich der Innenraum und das Auto brannte vollständig aus. Verletzte gab es keine, allerdings entstand Sachschaden von ca. 15 000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Aulendorf mit zwei Löschzügen vor Ort.

