Friedrichshafen

Italienische Fans feiern

Nach dem Einzug von Italien ins Halbfinale der EM bildete sich am Freitag in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr im Stadtgebiet von Friedrichshafen ein Autokorso mit in der Spitze ca. 150 teilnehmenden Pkw`s, welche hupend und mit Fahnen geschmückt durch die Stadt fuhren. Durch die Polizei wurde ein sicherer und ordnungsgemäßer Ablauf gewährleistet. Nach einer Stunde wurde seitens der Polizei an die jubelnden Fahrer herangetreten, so dass sich der Autokorso gegen 00.30 Uhr vollständig aufgelöste.

Friedrichshafen

Motorroller-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Ohne Fahrerlaubnis war ein Motorroller-Fahrer am Freitag etwa gegen 17.20 Uhr in Friedrichshafen in der Markdorfer Straße unterwegs. Bevor er von der Polizei kontrolliert werden konnte, flüchtete er. Die Fahrt endete in einer Obstplantage, da der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Anschließend flüchteten sowohl Fahrer als auch sein Sozius zu Fuß. Sie konnten von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und der Roller nicht versichert ist. Durch den Sturz in die Obstplantage zog sich der Sozius leichte Verletzungen zu.

