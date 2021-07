Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Altkleidercontainer angezündet

Unbekannte haben am Freitag etwa gegen 18.50 Uhr einen Altkleidercontainer auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau in Brand gesteckt. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 800.- Euro geschätzt. Hinweise können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/ 482-0 gegeben werden.

Pfullendorf

Zeugen für Überholmanöver gesucht

Weitere Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf zur Fahrweise und gefährlichen Überholmanövern eines weißen Peugeot Lieferwagens der am Freitag etwa gegen 17.35 Uhr auf der L 194 zwischen Kalkofen in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Hinweise können beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel.: 07552/2016-0 gegeben werden.

