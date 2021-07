Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

VW Golf geklaut

Auf dem Gelände eines Baumarktes in der Bleicherstraße in Ravensburg wurde am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr ein Pkw VW Golf Variant der Farbe schwarz entwendet. Zeugen welche entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Betrunkener E-Scooter Fahrer

Am Freitag etwa gegen 22.00 Uhr stoppten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten in der Wilhelmstraße in Weingarten einen 38-jährigen E-Scooter Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 0,76 Promille. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Stadt Weingarten.

Leutkirch/Ottmanshofen

Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 14.34 Uhr missachtete ein 53-jährige Nissan-Fahrerin an der Kreuzung der K 7913 und K7916 bei Bimmlings die Vorfahrt eines 21-jährigen Seat-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich überschlägt sich der Nissan und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr mitfahrender Hund konnten sich mit Hilfe des Geschädigten selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich einem Arzt vorgestellt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000.- Euro.

