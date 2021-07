Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lkw-Unfall auf der Autobahn 96

Wangen / Landkreis Ravensburg (ots)

Mit einem am Fahrbahnrand stehenden Lastwagen der Autobahnmeisterei kollidierte ein 41-jähriger Sattelzugfahrer am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Bundesautobahn 96 bei Wangen Nord. Der 41-Jährige war in südlicher Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Ein 34-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der sich während der Kollision bei seinem Lastwagen aufhielt, erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf rund 250.000 Euro. Wegen des großen Trümmerfeldes und den Bergungsmaßnahmen war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden bis etwa 13.45 Uhr nur einseitig befahrbar. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

