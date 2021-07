PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Kind verdächtig angesprochen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr einen 11-jährigen Jungen in verdächtiger Art und Weise angesprochen. Der Junge wartete an einer Bushaltestelle am Bahnhofplatz, als der Mann seinen Angaben zufolge an ihn herangetreten sei und ihn aufgefordert habe, mit ihm mitzukommen, da er dann schneller sei. Gleichzeitig habe der Mann den 11-Jährigen am Arm ergriffen. Daraufhin habe sich der Junge mit einem Tritt gegen das Schienbein des Unbekannten gewehrt, woraufhin dieser humpelnd in Richtung See davongelaufen sei. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen schwarzen Kurzhaarschnitt, sprach Deutsch ohne Akzent, wirkte insgesamt ungepflegt und hielt eine Bierflasche in der Hand. Zur Zeit des Vorfalls trug er eine schwarze Jacke und dunkle Jeans. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter Tel. 07541/361420 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Den Spiegel am Pkw eines 75-jährigen Mannes beschädigt hat eine bislang unbekannte Person am Donnerstagnachmittag in der Riedleparkstraße. Den Angaben des Mannes zufolge habe er sein Fahrzeug nur kurz vor einem Geschäft abgestellt, da er in der Nähe etwas abgeben wollte. Hier sei er von einem Mitarbeiter angesprochen worden, dass er dort nicht parken dürfe. Als der 75-Jährige kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass sein rechter Außenspiegel nach außen geklappt war. Im weiteren Verlauf stellte er zusätzlich einen quer über die Beifahrerseite verlaufenden Kratzer fest. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mit einer Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille war ein 54-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr mit seinem Pkw im Stadtgebiet unterwegs. Der Mann musste die Beamten zu zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten. In erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meckenbeuren-Senglingen

Weitere Erkenntnisse zum Unfall mit Kran

Entgegen der ersten Annahme, dass möglicherweise ein technischer Defekt zur Hebung des Kranarms geführt haben könnte, haben die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich ergeben, dass mutmaßlich die Nachlässigkeit des 44-jährigen Fahrers an seiner letzten Abladestelle dafür verantwortlich gewesen sein dürfte, dass der Arm bei der Abfahrt noch in die Höhe stand. Der Kranarm war schließlich während der Fahrt mit dem Brückenbauwerk bei Senglingen kollidiert und hatte die Holzbrücke zum Einsturz gebracht. Gegen den Mann wird daher nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Meckenbeuren

Unfalllfucht

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Donnerstagabend, 24.6., bis Montagmittag, 28.9., einen in der Dornierstraße geparkten Mazda 2 angefahren und hat dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Am beschädigten Wagen konnte ein Papiertaschentuch mit einer nicht mehr lesbaren Nachricht festgestellt werden, die mutmaßlich der Unfallverursacher oder ein Zeuge angebracht hatte. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und bittet unter Tel. 07542/9432-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Meckenbeuren

Unfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Pestalozzistraße. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin wollte vom Vorplatz der Feuerwehr auf die Pestalozzistraße einfahren und streifte dabei einen vorbeifahrenden Kleintransporter an dessen hinterer rechter Seite. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Verkehrsunfall geht glimpflich aus

Wohl durch seine Aufmerksamkeit hat ein 40-jähriger Audi-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei Kressbronn Schlimmeres verhindert. Ein 61-jähriger Sattelzuglenker befuhr den Zubringer zur B 467 von der B 31 aus Richtung Lindau kommend und wollte auf die B 467 nach links in Richtung Kressbronn einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten und aus Richtung Tettnang herannahenden Pkw des 40-Jährigen. Als der Autofahrer erkannte, dass der Lkw trotz Wartepflicht vor ihm in die Straße einfährt, bremste er stark ab und wich nach rechts aus. So verhinderte er letztlich eine Kollision mit dem Sattelzug und schrammte lediglich an einem Leitpfosten entlang. Am Audi entstand dadurch Sachschaden von etwa 3.000 Euro, die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Owingen

Auffahrunfall

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L195. Als eine 20-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der hinter ihr fahrende Pkw-Lenker die Verringerung der Geschwindigkeit zu spät und fuhr auf. Das Auto der 20-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Heiligenberg

Lkw gerät durch Beinahe-Zusammenstoß ins Bankett - Zeugen gesucht

Nur knapp einem Zusammenstoß entgangen sind zwei Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag gegen 08.40 Uhr auf der L207. Als die beiden Fahrzeuge sich in einer scharfen Kurve entgegenkamen, ragte der Sattelauflieger einer der beiden Lkws in die Gegenfahrbahn, sodass der entgegenkommende 63-jährige Fahrer ins Fahrbahnbankett auswich. Aufgrund der Nässe grub sich der rechte Vorderreifen seines Viehtransporters tief im Bankett ein. Der mutmaßliche Unfallverursacher im anderen Sattelzug verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw, vermutlich der Marke Daimler, mit digitalem Außenspiegel handeln. Der Polizeiposten Salem bittet deshalb unter Tel. 07553/8269-0 um Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Markdorf

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Deutliche körperliche Anzeichen von Drogenkonsum zeigte ein 24-Jähriger bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Rudolf-Diesel-Straße. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC. Der junge Mann musste die Polizeibeamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er gelangt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Markdorf - Hepbach

Frontalzusammenstoß

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 7.35 Uhr auf der B 33 bei Hepbach ereignete. Ein 30-Jähriger war mit seinem Mitsubishi in Richtung Oberteuringen unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit dem Skoda einer entgegenkommenden 37-Jährigen kollidierte. Während der Unfallverursacher und die beiden im Skoda sitzenden Kinder eher leicht verletzt wurden, erlitt die 37-Jährige schwere Verletzungen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden am Mitsubishi wird auf circa 24.000 Euro, am VW auf etwa 6.000 Euro beziffert. An beiden Wagen entstand Totalschaden, sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 33 war bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt.

