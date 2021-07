PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Autofahrerin prallt in Leitplanke

Durch eine Fehlbedienung am Fahrzeug kam eine 19-jährige Pkw-Lenkerin am Donnerstagvormittag auf der L288 im Einmündungsbereich mit der B33 von der Fahrbahn ab und krachte in die rechte Leitplanke. Im weiteren Verlauf wurde sie von der Leitplanke zurück auf die B33 abgewiesen und kam wieder auf die Fahrspur. Laut eigenen Angaben hatte die junge Frau Gas und Bremse verwechselt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Fahrerin selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Ravensburg

Angriff auf Polizeibeamte

Als er in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr an einer Tankstelle in der Wangener Straße kontrolliert werden sollte, wurde ein 56-Jähriger gegenüber den Polizeibeamten verbal äußerst aggressiv und handgreiflich. Beim Erblicken der Polizeistreife rastete der Mann verbal aus und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Im weiteren Verlauf zeigte sich deutlich ein psychischer Ausnahmezustand des Mannes. Nach mehreren körperlichen Angriffen auf die Beamten musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrzeugschlüssel des Angreifers wurde vorübergehend beschlagnahmt. Den 56-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Argenbühl

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mit einer Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille war ein 44-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Argenbühl unterwegs. Einer Polizeistreife war zuvor das Fahrzeug ohne eingeschaltetes Licht aufgefallen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Verzögerungen in der Aussprache und in seinen Bewegungen. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Isny

Fahrzeug beim Parkvorgang beschädigt

Beim rückwärts Ausparken auf dem Viehmarktparkplatz touchierte eine 81-Jährige am Donnerstagnachmittag mit der linken Front ihres Fahrzeugs einen nebenstehenden Pkw im hinteren rechten Bereich. Im weiteren Verlauf verließ die Seniorin die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall allerdings beobachten, sodass die Frau an der Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Sie gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Bad Waldsee

Brücke beschädigt

Ein Lkw-Fahrer beschädigte am Donnerstagvormittag mit seinem Fahrzeug auf der B30 in Fahrtrichtung Ravensburg eine Brücke. Seinen Lkw hatte er mit einem Bagger beladen, dessen Arm an der Brücke hängenblieb. Dabei entstanden leichte Beschädigungen am Beton der Brücke in Höhe von circa 3000 Euro.

Baienfurt

Mofafahrer übersehen

Als ein 38-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagmittag von der Adlergasse kommend nach links in die Waldseer Straße abbiegen wollte, übersah er dabei einen von links kommenden 61-jährigen Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Mofafahrer stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Baindt

Junge Männer täuschen Polizeikontrolle vor

Strafrechtlich verantworten müssen sich zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren, die sich am späten Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der B30 als Polizeibeamte ausgegeben und eine Verkehrskontrolle vorgetäuscht haben. Mittels einer Anhaltekelle gaben die beiden einem 42-jährigen Fahrzeuglenker Zeichen, seine Weiterfahrt für eine polizeiliche Überprüfung zu stoppen. Dieser kam der Aufforderung nach, fragte aber aufgrund durchaus angebrachter Skepsis nach den Dienstausweisen. Nach kurzer Unterredung mit seinem Mitstreiter erklärte einer der jungen Männer, dass es sich lediglich um einen Scherz gehandelt habe. Für die 19-Jährigen, die sich nicht nur rechtswidrig als Beamte ausgegeben, sondern durch ihr Verhalten auch andere Verkehrsteilnehmer potenziell gefährdet haben, wird dieser "Scherz" jedoch strafrechtliche Konsequenzen wegen Amtsanmaßung nach sich ziehen.

Leutkirch

Betrunkener Fahrradfahrer

Über 2 Promille intus und eine Flasche Schnaps in der Hand hatte ein 20-jähriger Fahrradfahrer, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr in der Poststraße kontrollierten. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme in einer Klinik veranlasst, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

Kißlegg

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der 51-jährige Lenker eines Sattelzuges, der am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der A96 von Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Kißlegg kontrolliert wurde. Auf den Mann, der Richtung Schweizer Grenze unterwegs war, kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der außerdeutsche Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen.

Leutkirch

Lkw-Fahrer manipuliert Kontrollgerät

Seine Fahrt nur gegen eine Sicherheitsleistung ich Höhe mehrerer tausend Euro fortsetzen durfte ein 55-jähriger Lkw-Fahrer, der am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B465 nahe Leutkirch kontrolliert wurde. Bei der genaueren Überprüfung der Ruhezeiten des Mannes stellten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Kißlegg fest, dass das entsprechende Aufzeichnungsgerät mittels eines Magneten manipuliert worden war. Der 55-Jährige gelangt nun wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen zur Anzeige.

Kißlegg

Unimog kollidiert mit Pkw

Über 8.000 Euro Gesamtsachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Wangener Straße ereignete. Ein 31-jähriger Unimog-Fahrer, der auf einem Gemeindeverbindungsweg von Hunau Richtung Zaisenhofen unterwegs war, übersah beim Einbiegen auf die Wangener Straße eine vorfahrtsberechtigte 35-jährige Nissan-Fahrerin. Glücklicherweise wurden die Unfallbeteiligten bei der Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verletzt.

