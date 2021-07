Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Psychische Ausnahmesituation

Offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 26-Jähriger, der Verkehrsteilnehmern am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Binger Straße aufgefallen war, wie er auf der Straße liegend lauthals umherschrie. Nachdem es weder seinen Begleitern noch der hinzugerufenen Polizeistreife gelang, den unkontrolliert um sich schlagenden und spuckenden Mann zu beruhigen, wurde er schließlich vom Rettungsdienst in ein Fachkrankenhaus gebracht. Mutmaßlich dürfte der übermäßige Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln der Grund für das Verhalten des 26-Jährigen gewesen sein.

Sigmaringen

Ingewahrsamnahme

Weil er in alkoholisiertem Zustand zusehends aggressiver wurde, endete der Donnerstagabend für einen 24-Jährigen im Polizeigewahrsam. Der Mann war bereits am Nachmittag mehrfach negativ aufgefallen, hier war ihm eine Ingewahrsamnahme schon angedroht worden. Am Abend gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof gerufen und traf abermals auf den 24-Jährigen. Woher dieser eine blutige Nase hatte, wollte er nicht angeben. Seinen Angaben zufolge sei es zuvor lediglich zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Nachdem der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Aggressor sich den Beamten gegenüber zunehmend aufbrausend verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Sigmaringen

Renitenten Ladendieb festgenommen

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann von Angestellten dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmitteldiscounter in der Au drei Flaschen Alkoholika einsteckte und die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem er von mehreren Mitarbeitenden angesprochen worden und bei einer Nachschau in der mitgeführten Tasche das Diebesgut zum Vorschein gekommen war, verhielt der 35-Jährige sich zunehmend aggressiv, schlug mehrfach gegen die Eingangstüre und entblößte sich vor den Angestellten. Schließlich flüchtete er in Richtung Bahnhof. Hier konnte er von einer zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Auch hier wurde der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige zunehmend aggressiv und versuchte, sich selbst zu verletzen. Ihm mussten daraufhin Handschließen angelegt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in einer Fachabteilung des Klinikums untergebracht. Er gelangt unter anderem wegen Diebstahls und exhibitionistischer Handlungen zur Anzeige.

Sigmaringen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen führten am Donnerstagvormittag in der Landesbahnstraße Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überwachung der Anschnallpflicht bzw. des Verbots, während der Fahrt zu telefonieren. Insgesamt wurden neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht verwendeten. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt. Fünf Personen wurden dabei ertappt, wie sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Neben einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühren müssen sie zusätzlich mit einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte mutmaßlich im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstagmittag im Gewerbegebiet "In den Käppeleswiesen" mit einer Straßenbeleuchtung. Hierdurch wurde der Lichtmast aus dem Fundament gebrochen und abgeknickt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Pkw zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, offenbar mutwillig einen in der Scheerer Straße am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes SLK. Mit einem spitzen Gegenstand wurden die Motorhaube, die Fahrertüre und der hintere linke Kotflügel zerkratzt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Rulfingen

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Schwer verletzt wurde der 20-jährige Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr am Rathausplatz. Eine 87-jährige Pkw-Lenkerin wollte auf der Hauser Straße fahrend an der Einmündung des Rathausplatzes geradeaus in Richtung Krauchenwieser Straße weiterfahren und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Zweiradlenkers. Der 20-Jährige prallte daraufhin seitlich in den Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro. Zur Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Rulfingen ebenfalls mit einem Fahrzeug am Unfallort.

