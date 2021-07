Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Randaliererin beschäftigt Polizei

Eine 18-Jährige beschäftigte das Polizeirevier Sigmaringen am Mittwochabend. Gegen 20 Uhr wurde sie bei einem Diebstahl festgestellt. Nach dem Betreten eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "In der Au" hatte die 18-Jährige mehrere Backwaren und eine Dose Alkoholika eingesteckt, bevor sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Nachdem eine Mitarbeiterin sie darauf ansprach, zeigte sich die junge Frau anfangs kooperativ und händigte das Diebesgut wieder aus. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, versuchte die Diebin mehrmals zu fliehen, konnte jedoch durch einen Zeugen und Mitarbeiterinnen aufgehalten werden. Hierbei schlug die 18-Jährige in Richtung der beiden Angestellten, verletzte sie jedoch mutmaßlich nicht. Beim Eintreffen der Polizeistreife war sie zunehmend aggressiv, beleidigte die Beamten mehrfach und versuchte, sich mit Stößen und Schlägen gegen die weiteren Maßnahmen zu wehren. Um weitere Störungen zu verhindern, wurden der 18-Jährigen Handschließen angelegt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von etwa 2 Promille. Aufgrund von angeblichen Schmerzen wurde die Tatverdächtige in Begleitung einer Polizeistreife zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es erneut zur Beleidung gegenüber der Beamten kam. Neben der Anzeige wegen Diebstahls kommen Anzeigen wegen mehrfacher versuchter Körperverletzung sowie eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidung hinzu. Aufgrund ihres Gesundheitszustands wurde die 18-Jährige schließlich in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Gammertingen

Gewinnversprechen - Betrug

Eine 31-jährige Frau erhielt am Mittwochvormittag um kurz nach 10 Uhr den Anruf eines Unbekannten, indem dieser ihr mitgeteilte, dass sie im Lotto einen fünfstelligen Euro-Betrag gewonnen hätte. Als sie für eine angekündigte Notarin Guthabenkarten für einen App-Store im vierstelligen Eurobereich kaufen sollte, kamen ihr Zweifel an dem Gewinnversprechen. Sie legte auf und meldete den Anruf der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges und warnt erneut vor dieser bekannten Betrugsmasche. Straftäter versuchen, ihre Opfer durch das Inaussichtstellen hoher Geldbeträge zu täuschen und ihnen so Geld zu entlocken. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie für einen Gewinn in Vorleistung treten müssen. Beenden Sie das Telefonat und setzten Sie sich mit der Polizei in Verbindung. Informationen zu vielen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Scheer

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagabend und Mittwochfrüh einen in der Gemminger Straße geparkten VW Golf. Da der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Sachschaden kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 10.15 Uhr auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. Ein weißer Kleintransporter samt mit Reifen beladenem Anhänger befuhr die Landstraße, als ihm ein 54-jähriger Audi-Fahrer entgegenkam. In diesem Moment fiel von dem Anhänger einer der Reifen herunter und kollidierte mit dem Pkw. Weil der Unfallverursacher dies vermutlich nicht bemerkte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend und Montag in der Hohenzollernstraße einen geparkten Pkw mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921-687 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Straße "Sonnenrain" ereignete. Ein 53-jähriger VW-Lenker befuhr hinter einem 83-jährigen Renault-Fahrer die Straße "Sonnenrain" in Richtung des Kreuzungsbereiches der L 268. Der VW-Lenker hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf diesen auf. Beim Aufprall wurde der 53-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während am VW Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstand, wird er am Renault auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Otterswanger Straße Sachschaden, als er vor einer Bäckerei einer Grünfläche überfuhr. Dabei touchierte er einen dort verankerten Sonnenschirm, mehrere Sitzgelegenheiten und einen Blumenkasten. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Sachschaden im vierstelligen Eurobereich entstand am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 268 Höhe der Einmündung "Sonnenrain". Der aus der Straße "Sonnenrain" kommende 44-jährige Renault-Lenker bog nach rechts auf die L 268 ein und übersah den Toyota eines an der Ampel verkehrsbedingt wartenden 62-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der K 8274. Eine von Wilfertsweiler in Richtung Haid fahrende Dacia-Lenkerin befuhr die Kreisstraße hinter einem Lastwagen. Während ihrem Überholvorgang setzte der Lkw-Fahrer ebenfalls zum Überholen an. Um eine Kollision zu vermeiden bremste die 56-jährige Frau stark ab, wich nach rechts aus und touchierte einen Straßenleitpfosten. Die Dacia-Lenkerin versuchte den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, was ihr allerdings nicht gelang. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Pfullendorf

Diebstahl

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts, nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh an einem in der Straße "Am Stadtgarten" parkenden VW Golf der Katalysator abgetrennt und entwendet hat. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und den ähnlichen Vorfällen aus den letzten Wochen (wir berichteten) besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei der Polizei zu melden.

