Ravensburg

In Schlangenlinien unterwegs

Unter Alkoholeinfluss stand ein 60-jähriger Mann, der am Mittwochvormittag mit seinem Auto im Bereich der Innenstadt unterwegs war. Laut Angaben von Zeugen fuhr er deutliche Schlangenlinien. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den alkoholisierten Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift ausfindig machen, von wo aus er kurzzeitig noch vergeblich versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ravensburg

Fahrzeug in Parkhaus beschädigt

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein Unbekannter, der am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.10 Uhr im Parkhaus eines Lebensmitteldiscounters in der Weingartshofer Straße einen VW beschädigt hat. Am hinteren rechten Kotflügel entstanden dabei Kratzer und Lackabtragungen. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Ravensburg

Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Schützenstraße. Dabei hebelten sie mutmaßlich mit einer Gartenschaufel ein Fenster auf. Zu ihrer Beute gehörten ein Unkrautbrenner mit Gaskartusche, ein hölzerner Schaukelstuhl mit braunem Lederbezug sowie ein Hammer und eine Zange. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Weil ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Angerstraße / Henri-Dunant-Straße die Vorfahrt eines Autofahrers missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Radler fuhr von der Angerstraße in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall schlug der 16-Jährige in die Frontscheibe ein, die dabei zu Bruch ging. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Pkw auf Parkplatz

Rund 1.500 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bleicherstraße abgestellten Pkw. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte den Schaden mutmaßlich bei einem Parkmanöver verursacht und war danach einfach weitergefahren. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-0 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Pkw beim Rangieren beschädigt

Mutmaßlich beim Rangieren aus einer Parklücke hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 7.20 Uhr und 13.15 Uhr einen in der Haslachstraße geparkten Pkw beschädigt. Da der Unfallverursacher im Anschluss einfach weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Geparkter Pkw erheblich beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 15.00 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Kursaals direkt bei einem Bushäuschen abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Isny bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Zeugenhinweise.

Wangen

Karambolage nach Bremsmanöver

Eine Karambolage dreier Fahrzeuge ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in der Ravensburger Straße, nachdem ein 52-jähriger Citroen-Fahrer die Bremsmanöver zweier vor ihm fahrender Pkw-Lenkerinnen zu spät wahrnahm. Um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen, hielten eine 61-jährige VW-Fahrerin und eine ihr nachfolgende 23-jährige VW-Fahrerin kurz nach dem Bahnübergang an. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit wurde der 52-Jährige hierauf zu spät aufmerksam und fuhr auf den Pkw der jüngeren Frau auf, wodurch dieser auf das Auto der 61-Jährigen geschoben wurde. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

Wangen

Waghalsiger Spurwechsel

Erheblich alkoholisiert war ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochabend, dessen spontaner Spurwechsel in der Friedrich-Ebert-Straße mutmaßlich den Sturz einer 17-jährigen Fahrerin eines Leichtkraftrades zur Folge hatte. Der junge Mann war stadteinwärts unterwegs, als er sich auf Höhe der Tankstelle links einordnete, es sich jedoch kurzfristig anders überlegte und wieder auf die rechte Fahrspur einscherte. Hiervon überrascht, leitete die herannahende 17-Jährige eine Gefahrenbremsung ein, in deren Folge sie zu Fall kam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen bei dem Mann deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung wahr. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Der 25-Jährige, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die junge Frau trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Argenbühl

Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr bei Eglofs ereignete. Ein 65-jähriger Fahrzeuglenker, der von einem landwirtschaftlichen Weg auf die B 12 einbiegen wollte, übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den von links herannahenden Pkw eines 24-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Weingarten

Vermisste 58-Jährige wohlauf

Die 58-jährige Frau, die seit Sonntagmorgen vermisst wurde, ist wohlauf. Ein Zeuge war am Donnerstagmorgen in einem Waldgebiet nordöstlich von Weingarten auf Hilferufe aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten trafen dort die Frau in einem Hochstand sitzend an. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Auffahrunfall auf B30

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 30 nahe Weingarten ereignete. Aufgrund einer Fahrbahnverengung auf Höhe einer Baustelle scherte eine 21-jährige Mini Cooper-Lenkerin vor einem Lkw auf die rechte Fahrspur ein. Aufgrund weiterer Fahrzeuge, die ebenfalls einen Spurwechsel durchführten, musste die junge Frau stark abbremsen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer wurde hierauf zu spät aufmerksam und fuhr auf den Mini Cooper auf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Die Schadenshöhe an dem Lastwagen wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Weingarten

Junge Frau wirft mit Getränkedose

Nachdem eine 21-jährige Frau am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Karlstraße mehrere alkoholische Getränke entwendete und eine Getränkedose auf eine Verkäuferin warf, hat das Polizeirevier Weingarten die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Abklärungen vor Ort verhielt sich die junge Frau gegenüber dem Ladendetektiv sowie den Polizeibeamten derart aggressiv, dass ihr Handschließen angelegt werden mussten. Sie sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls entgegen.

Aulendorf

Kleinlaster fährt auf Pkw auf

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Allewindenstraße ereignete. Um ein Kind die Fahrbahn queren zu lassen, hielt der Mann, der stadtauswärts unterwegs war, an. Ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Fahrer eines Kleinlasters wurde vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät auf das Bremsmanöver seines Vordermannes aufmerksam und fuhr auf den Pkw auf. Während sich der Sachschaden an dem Skoda auf rund 7.000 Euro beläuft, wird dieser am Fahrzeug des Unfallverursachers auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Leutkirch

Streitigkeiten eskalieren - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich ein unbekannter Passant am Mittwochnachmittag bei den Bahnhofsarkaden rabiat in den handgreiflichen Streit eines Paares eingemischt hat, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet um Hinweise. Ein 35-jähriger Mann und dessen 31-jährige Partnerin gerieten gegen 14.40 Uhr in einen Konflikt, der binnen Kurzem derart eskalierte, dass sich beide mit wechselseitigen Schlägen auf dem Boden traktierten. Ein bislang unbekannter Täter griff mit brachialer Gewalt in die Auseinandersetzung ein, indem er dem Mann mehrere Faustschläge auf Gesicht und Körper versetzte und anschließend flüchtete. Der 35-Jährige erlitt hierdurch Schürfwunden und Prellungen. Kurze Zeit später trat die 31-jährige Frau negativ in Erscheinung, als sie mehrere Produkte aus einem Lebensmittelmarkt und einem Geschäft an den Bahnhofsarkaden entwendete und nach der Ansprache einer Angestellten, dieser mit der Hand ins Gesicht schlug. Als Polizeibeamte des Leutkircher Reviers bei der Wohnanschrift der Täterin nach dem Diebesgut suchen wollten, trafen sie dort auf den 35-jährigen Mann. Nachdem zwei Beamte aufgrund dessen massiver Gegenwehr leichte Verletzungen erlitten, wurde der Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen den 35-Jährigen, seine 31-jährige Partnerin und den bislang unbekannten Passanten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem muss sich die Frau wegen Diebstahls verantworten. Der 35-Jährige sieht einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden. Der Unbekannte wird als etwa 30- bis 35-Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte kurze dunkle Haare sowie einen Oberlippenbart. Zeugenaussagen zufolge sprach er Türkisch.

