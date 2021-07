Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Im Zimmer überfallen - Unbekannter entwendet Laptop

Wegen eines Raubdelikts, das sich am späten Mittwochabend in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße ereignet haben soll, ermittelt aktuell die Kriminalpolizei. Ein Unbekannter hatte den Angaben des 53-jährigen Opfers zufolge zunächst die Zimmertür aufgebrochen. Daraufhin attackierte der Mann den 53-jährigen Bewohner mit Schlägen und entwendete dessen Laptop. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 31. Bei stockendem Verkehr vor dem Riedleparktunnel in Fahrtrichtung Überlingen rutschte eine 61-jährige Fiat-Lenkerin mutmaßlich vom Kupplungspedal und fuhr mit ihrem Ducato einem vor ihr stehenden VW Passat auf. Sowohl die 40-jährige Fahrerin als auch die 49-jährigen Frau auf dem Beifahrersitz des VW klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Eine ärztliche Versorgung am Unfallort war nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Auto-Posern droht Bußgeld

Mit einer Anzeige müssen zwei Auto-Poser rechnen, die am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr mit laut aufheulenden Motoren durch das Stadtgebiet fuhren. Ohne jede Rücksicht auf Anwohner gaben sie unentwegt Gasstöße, um größtmöglichen Lärm durch Auspuffknallen zu verursachen. Dabei hatten sie wohl Pech, dass die Polizei in unmittelbarer Nähe stand. Sowohl auf den VW- als auch auf den BMW-Fahrer kommt nun ein saftiges Bußgeld zu.

Meckenbeuren

Betrugsversuch

Nachdem sich eine unbekannte Person am Mittwochnachmittag gegenüber einer 55-jährigen Frau als deren vermeintliche Tochter ausgab und um die Begleichung mehrerer offener Rechnungen bat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen eines versuchten Betrugs. Durch die dubiose Nachricht, dass das Mobiltelefon der Tochter kaputtgegangen sei und sie deshalb über eine unbekannte Nummer schreibe, trat der Täter mit der Frau in Verbindung. Eine Kontaktaufnahme der Frau zu deren tatsächlicher Tochter deckte den Betrugsversuch auf, sodass es zu keiner Geldüberweisung kam.

Überlingen

Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Dieb hat einer 68-jährigen Frau am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Lippertsreuter Straße den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, Handtaschen und sonstige Wertsachen immer nah am Körper zu tragen und diese keinesfalls unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen.

Überlingen

Brandalarm

Weil ein 68-jähriger Mann beim Verlassen seiner Wohnung vergessen hatte die Herdplatte auszuschalten und daraufhin ein Topf zu rauchen begann, mussten am Mittwoch gegen 10 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte in den Manzweg ausrücken. Der Bewohner kam zeitgleich mit der Feuerwehr zur verrauchten Wohnung zurück, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Sachschaden entstand glücklicherweise nicht.

Überlingen

Pedelec-Akku gestohlen

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag in der Tiefgarage der Klinik in der Wiesenstraße einen E-Bike-Akku gestohlen hat, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Das Fahrrad war zur Tatzeit auf dem Radträger eines Pkw befestigt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Kind bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein sechs Jahre altes Kind, das am Mittwochmorgen mit dem Rad unterwegs war und gegen 8.15 Uhr in der Gutenbergstraße von einem Pkw erfasst wurde. Ein 73-jähriger Ford-Lenker war auf der Steinstraße unterwegs und hatte beim Einbiegen in die Gutenbergstraße das von rechts kommende Kind übersehen. Der Sechsjährige kollidierte mit der Fahrzeugfront und zog sich beim Sturz Schürfwunden zu. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Markdorf

Falsches Immobilienangebot - Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei warnt aktuell vor gefälschten Immobilien-Angeboten auf Internetportalen. Betrüger machen sich die angespannte Situation auf dem Immobilienmarkt zunutze und stellen ein angeblich zum Verkauf stehendes Objekt zu einem vermeintlich erschwinglichen Preis ein. Interessenten wird nach der Kontaktaufnahme vorgegaukelt, dass der Verkäufer im Ausland sitze und die Verkaufsabwicklung deshalb über eine Agentur laufe. Zur "Sicherheit" fordern die Betrüger eine Kopie des Ausweises. Des Weiteren sei für eine Besichtigung der Immobilie eine Vorauszahlung im vierstelligen Euro-Bereich auf ein ausländisches Konto notwendig. Das Polizeipräsidium rät zur Vorsicht und zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sollten Sie den Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell