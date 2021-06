Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Obdachlose geht in Gewahrsam

Offenbar nicht einverstanden mit den Sanierungsmaßnahmen einer Brücke war eine 46-jährige Wohnsitzlose in der Nähe des Bahnhofsplatzes zuletzt am Dienstagmittag. Bereits mehrfach entfernte sie die Absperrbaken an der Baustelle, die Verkehrsteilnehmer vor einem aufgestellten Gerüst warnen sollen. Da sich die Frau stets uneinsichtig und aggressiv zeigte, die Absperrbaken weiterhin entfernte und diversen Platzverweisen nicht nachkam, musste sie schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin kam es am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Weststadt. Als eine 60-jährige Pkw-Lenkerin auf der Meersburger Straße von der Innenstadt kommend nach rechts in den Büchelweg einbiegen wollte, übersah sie die aus Richtung Weststadt kommende und vorrangberechtigte Radfahrerin und erfasste sie frontal. Die Radfahrerin stürzte und erlitt mehrere Verletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses jedoch am selben Tag wieder verlassen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 200 Euro.

Ravensburg

Betrunkener stürzt und flüchtet

Einer Belehrung entkommen wollte ein 46-Jähriger, der stark alkoholisiert am späten Dienstagabend im Bereich "Am Sonnenbüchel" auf dem Fahrrad unterwegs war. Nachdem er zuerst von seinem Fahrrad gestürzt war, flüchtete er beim Eintreffen des Rettungsdienstes in Richtung Locherhofweg. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtigen schließlich am Sonnenbüchel auffinden. Über zwei Promille ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest. Im Anschluss musste der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

Ravensburg

Schlägerei vor Biergarten

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Biergarten in der Schützenstraße kam es am Dienstagabend. Aufgrund von Sitzplatzstreitigkeiten fielen erst verbale Beleidigungen. Nachdem der Sicherheitsdienst die Streithähne dann des Lokals verwiesen hatte, schlug ein 18-Jähriger zwei 20-Jährigen ins Gesicht. Der Beschuldigte entfernte sich erst mit seinen Begleitern von der Örtlichkeit, konnte aber kurze Zeit später von einer alarmierten Polizeistreife in der Nähe angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Horgenzell

Ast trifft fahrenden Pkw

Viel Glück hatte eine 35-Jährige am Dienstagnachmittag auf der K7973 zwischen Zogenweiler und Berg. Aufgrund des extremen Unwetters krachte ein Ast auf das Fahrzeug der Frau und verursachte einen Schaden von rund 10.000 Euro. Die Fahrerin selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Aulendorf / Rugetsweiler

GPS-Empfänger gestohlen

Den GPS-Empfänger eines Traktors hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, aus einer Halle in der Straße "Oberrauhen" gestohlen. Der Empfänger, der fest an dem Traktor installiert war, wurde vermutlich mittels passenden Werkzeugs abmontiert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07584/92170 zu melden.

Baienfurt

Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Ein Verkehrsunfall infolge eines Vorfahrtsverstoßes ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Schillerstraße. Ein 59-jähriger Landrover-Fahrer, der auf der Bergatreuterstraße unterwegs war und auf die Schillerstraße einbiegen wollte, übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit eine von rechts herannahende, vorfahrtsberechtigte 74-jährige VW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Berg

Junge Frau kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 20-jährige Renault-Fahrerin, die am Dienstag gegen 12.45 Uhr mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau, die Richtung Zogenweiler unterwegs war, überfuhr die Fahrbahnbegrenzung und rutschte in einen Graben neben der Straße, wo ihr Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. An dem Renault entstand Totalschaden.

Leutkirch

Ausländerfeindliche Plakate

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung und bittet um Hinweise, nachdem im Zeitraum von Montag bis Dienstag mehrere Plakate mit ausländerfeindlichem Inhalt in der Gerbergasse angebracht wurden. Ein Passant, der auf die Aushänge aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kißlegg

44-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerverletzter Pkw-Fahrer und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die unglückliche Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der A96 ereignete. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 44-jähriger Mann, der Richtung Lindau unterwegs war, gegen 4.20 Uhr auf nasser Fahrbahn bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw und wurde daraufhin mehrmals zwischen Mittelleitplanke und Lkw hin und her geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während an dem Lkw, dessen Fahrer unverletzt blieb, Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, wird dieser am Fahrzeug des 44-Jährigen auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Kißlegg

Auffahrunfall

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Wangener Straße ereignete. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer, der Richtung Kißlegg unterwegs war, musste kurz nach der Abzweigung zur Gastrocknungsgesellschaft verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 61-jährige VW-Lenkerin erkannte dies vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät und konnte trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers eine Kollision mit ihrem Vordermann nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Weingarten

Radfahrer kollidiert mit Auto

Weil er vermutlich eine rote Ampel nicht beachtet hatte, stieß ein 28-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag mit einem Richtung Baienfurt fahrenden Pkw an der Kreuzung zwischen Waldseer Straße und Schussenstraße zusammen. Der Radfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ebersbach-Musbach

Pkw überschlägt sich mehrmals

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der K 7959 zwischen Dornahof und Luditsweiler. Aufgrund des anhaltenden Starkregens und der Windböen kam ein 54-jähriger Opel-Lenker auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Luditsweiler alleinbeteiligt zunächst auf das rechte Bankett und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund des starken Gefälles neben der Fahrbahn überschlug sich der Pkw mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 54-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell