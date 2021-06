Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh mehrere Einkaufswagen eines Drogeriemarktes in der Straße "In der Au" mutwillig beschädigt, indem er die daran angebrachten Lupen abriss. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70 Euro. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Scheer

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9 Uhr. Ein 64-jähriger Dacia-Fahrer befuhr zunächst die Gemminger Straße und kollidierte mit einem geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Dacia-Fahrer seine Fahrt fort. An der Kreuzung Hauptstraße/Donaustraße touchierte er anschließend einen verkehrsbedingt wartenden Fiat, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Auch hier setzte der 64-Jährige seine Fahrt bis zu seiner Wohnanschrift fort, wo Angehörige aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes den Rettungsdienst alarmierten. Am Dacia entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Weitere Ermittlungen dauern an, ob der gesundheitliche Zustand des Unfallverursachers möglicherweise der Grund für die Unfälle gewesen sein könnte.

Sigmaringen

Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Leicht verletzt wurden zwei Verkehrsteilnehmer am Dienstag gegen 15 Uhr auf der B 32. Die 19-jährige Fahrerin eines Audi befuhr mit ihrem 23-jährigen Beifahrer die Bundesstraße von Sigmaringen kommend in Richtung Nollhof. Im Bereich des zweispurigen Straßenausbaus überholte die junge Frau einen vor ihr fahrenden Pkw. Mutmaßlich aufgrund des Starkregens geriet die Audi-Fahrerin beim Wiedereinscheren ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der vorhandenen Leitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der Bronnenstraße ereignete. Die Fahrerin eines Skoda befuhr die Bronnenstraße in Fahrtrichtung Bad Saulgau. An der Einmündung "Zur Lourdesgrotte" fuhr ein 18-jähriger Kraftradfahrer auf die Bronnenstraße ein und übersah dabei die 23-jährige Vorfahrtsberechtigte. Durch die Kollision kam es zum Sturz des 18-Jährigen und seiner 17-jährigen Mitfahrerin, wodurch sich beide leichte Verletzungen zuzogen. Während am Kraftrad des Unfallverursachers etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Skoda auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Unfall

Herbertingen

Sachschaden von rund 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 15.30 Uhr auf der B 32. Ein 24-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße von Mengen kommend in Fahrtrichtung Herbertingen. Kurz vor der Abfahrt Hundersingen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Nachdem der 24-Jährige zunächst mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden war, konnte er nach einer kurzen Untersuchung wieder entlassen werden. Während der Sachschaden am Pkw auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, beläuft sich der Schaden an der Leitplanke auf etwa 500 Euro.

Bad Saulgau

Kraftradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Kraftradfahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Büchsenstraße. Nachdem eine 60-jährige VW-Lenkerin mutmaßlich die Vorfahrt des 58-Jährigen missachtete, kollidierte das Kraftrad mit dem Pkw, wodurch der 58-Jährige stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst lediglich ambulant behandelt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Pfullendorf

Vergessene Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen einer Pizza musste die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf am Mittwochfrüh gegen 2.30 Uhr in die Sigmaringer Straße ausrücken. Der 26-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses wollte sich eine Pizza im Ofen zubereiten und schlief währenddessen ein. Glücklicherweise wurde eine Nachbarin auf den ausgelösten Rauchmelder und den Brandgeruch aufmerksam. Sie verständigte einen Rettungswagen und die Feuerwehr und konnte sich mithilfe eines weiteren Nachbarn Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dort wurde der junge Mann mit dem Verdacht der Bewusstlosigkeit aufgefunden, bevor sich herausstellte, dass er nur eingeschlafen war. Zwischenzeitlich wachte er auf und konnte die Wohnung wohlauf verlassen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Mengen

Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der B 32. Ein 55-jähriger Opel-Lenker befuhr die Riedlinger Straße von Scheer kommend in Fahrtrichtung Mengen. Bei der Abfahrt in Richtung Blochingen bog er nach links ab und übersah einen aus Richtung Herbertingen kommenden 23-jährigen Lkw-Fahrer. Durch die folgende Kollision geriet der Lkw nach links gegen den wartenden Ford eines 69-Jährigen, der durch den Aufprall auf den hinter ihm stehenden Van eines 23-Jährigen geschoben wurde. Nachdem der 55-Jährige auf einer Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen überfuhr, kam er schließlich darauf zu Stehen. Er, die zwei Insassen des Ford, der Van-Lenker und zwei Mitfahrende des Lkw wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde durch die Kollision schwerer verletzt und ebenfalls zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während am Opel, am Lkw und am Ford wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 12.000 Euro, 10.000 Euro und 18.000 Euro entstand, wird der Sachschaden beim Van auf etwa 10.000 Euro beziffert. Alle vier Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden des beschädigten Verkehrszeichens beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mengen war mit vier Einsatzfahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Während der gesamten Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.

Herbertingen

Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der B 32 kurz vor Bad Saulgau ereignete. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war von Mieterkingen kommend in Richtung Bad Saulgau unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 40-jährige VW-Bus-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste. Der VW-Bus wurde durch den folgenden Aufprall auf den vor ihm wartenden VW Passat eines 20-Jährigen geschoben. Beim Auffahrunfall wurden der 40-Jährige und sein minderjähriger Beifahrer leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 3.000 Euro, an den anderen Pkw jeweils etwa 500 Euro Sachschaden. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall verlor er eine größere Menge Motoröl, welches durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau abgestreut

