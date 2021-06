Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sprinter rollt in Bistro - flüchtigen Fahrer ermittelt

Weil ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter am Dienstag gegen 16.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall am Buchhornplatz einfach wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt nun die Polizei gegen ihn. Sein Wagen war in ein Bistro gerollt und hatte im Außenbereich eine Holzabsperrung durchbrochen, Blumenkübel touchiert und mehrere Tische und Stühle verschoben. Obwohl er von einem Zeugen auf den verursachten Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird, angesprochen wurde, flüchtete der Fahrer mit seinem Klein-Lkw. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 58-Jährigen im Rahmen der Ermittlungen antreffen und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Welpe in Hitze-Not - Polizei schlägt Autoscheibe ein

Mutmaßlich dem Anruf einer Zeugin und dem schnellen Eingreifen der Polizei ist es zu verdanken, dass ein junger Welpe am Montagabend nicht dem Hitzetod erlag. Ein 26-jähriger Hundehalter hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters bei über 30 Grad Außentemperatur in der prallen Sonne abgestellt und war zum Einkaufen gegangen. Seinen jungen Vierbeiner ließ er derweil im Auto zurück. Die Zeugin wurde auf das Tier aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Die Beamten versuchten vergeblich, den Fahrzeughalter zu kontaktieren. Da der Welpe sichtlich gezeichnet von der Hitze im Auto lag und von einer lebensbedrohlichen Lage auszugehen war, schlugen die Polizeibeamten kurzerhand eine Scheibe des Wagens ein und befreiten den Hund. Der Gesundheitszustand des Tiers war bereits so schlecht, dass er nach der Erstversorgung zu einem Tierarzt gebracht werden musste, wo ihm eine Infusion gelegt wurde. Der 26-jährige Hundehalter, der sein Tier etwa eine Stunde im Auto allein gelassen hatte, reagierte völlig uneinsichtig und beschwerte sich gegenüber den Polizeibeamten über die eingeschlagene Scheibe. Ihn erwartet nun eine Anzeige, ebenso wurde eine Überprüfung bezüglich der Zuverlässigkeit zum zukünftigen Halten von Hunden angeregt.

Friedrichshafen

Reifen zerstochen

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, mutwillig einen Reifen eines ausgestellten Peugeot zerstochen hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der Wagen war auf dem frei zugänglichen Verkaufsparkplatz eines Autohauses abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Oberteuringen

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Raiffeisenstraße ereignete. Ein 46-jähriger Toyota-Fahrer fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die Straße ein und übersah bei Starkregen den VW einer in Richtung Unterteuringen fahrenden 19-Jährigen. Beide Fahrer zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, am VW wird der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eriskirch

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit etwa 8.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich des Mauernriedtunnels. Ein 59-jähriger Toyota-Lenker war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und fuhr an den rechten Fahrbahnrand, um einem Rettungswagen, der mit Sondersignal entgegenkam, Platz zu machen. Ein 23-jähriger VW-Fahrer erkannte das Bremsmanöver des vorausfahrenden 59-Jährigen zu spät und fuhr dem Toyota auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag an der Einmündung Hofrat-Moll-Straße / Lindauerstraße. Ein 65-jähriger VW-Lenker fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den Opel eines stadteinwärts fahrenden 74-Jährigen. Der VW touchierte den Opel mit der Fahrzeugfront an der Beifahrerseite, wodurch am Wagen des Unfallverursachers etwa 3.500 Euro, am Auto des 74-Jährigen circa 5.000 Euro Sachschaden entstand. Beide Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Tettnang

Fünfstelligen Euro-Betrag an "Rockstar" in Not überweisen

Betrüger haben eine 45-jährige Frau aus dem Bereich Tettnang um ihre Ersparnisse gebracht. Über eine Social-Media-Fanseite einer bekannten deutschen Rock-Band wurde sie Ende des letzten Jahres von einem Betrüger abgeschrieben, der sich als der Frontmann der Musikgruppe ausgab. In zahlreichen Nachrichten schüttete dieser der 45-Jährigen sein Herz aus und gab an, dass er aufgrund von Fehlern im Management in finanzielle Not geraten sei. Über mehrere Monate tauschte man sich über das in Schieflage geratene Privatleben des Stars aus. Da der angebliche Rockstar der international sehr erfolgreichen Musikgruppe immer wieder darüber klagte, finanziell schlecht gestellt zu sein, überwies die Geschädigte mehrmals hohe Geldbeträge auf ausländische Konten und nahm dafür auch eigens einen Kredit von mehreren tausend Euro auf. Erst als sie eine größere Summe für die angebliche Zusendung eines mit Bargeld gefüllten Koffers überweisen sollte, wurde die Frau stutzig. Sie kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Der 45-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Überlingen / Hagnau

Fahrradkontrollen

Bei Schwerpunktkontrollen am Montag und Dienstag, bei denen Beamte des Polizeireviers Überlingen ein besonderes Auge auf Radfahrer legten, wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden in Hagnau sowie im Innenstadtbereich Überlingen knapp 40 Radfahrer gebührenpflichtig verwarnt. Häufigster Verstoß war das Radfahren im Fußgängerbereich.

Uhldingen - Mühlhofen

Unfallflucht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 47-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend in der Weitfeldstraße einen geparkten Pkw touchiert hatte und danach einfach weiterfuhr, ohne sich um den erheblichen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei traf den Unfallverursacher zuhause an und stellte auch entsprechende Schäden an seinem Wagen fest. Der Sachschaden beläuft sich an den Pkw auf jeweils etwa 2.000 Euro. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Bermatingen

Gestohlenes Elektrofahrzeug aufgefunden

Das seit dem vergangenen Wochenende als gestohlen gemeldete weiße Elektroauto konnte am Dienstagabend in einem Parkhaus in der Biberacherhofstraße in Markdorf aufgefunden werden. Dieses wies starke Beschädigungen auf. Die Polizei Überlingen bittet nach wie vor um Hinweise zu den Tätern.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 28.06.2021:

Ein weißes Elektroauto vom Typ Yogoma MA4E hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ringstraße gestohlen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

