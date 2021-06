Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Baum stürzt auf Pkw und verletzt Fahrerin tödlich

Oberteuringen/Bodenseekreis (ots)

Tödlich verletzt wurde eine 23-jährige Pkw-Lenkerin, als am Dienstagnachmittag ein umstürzender Baum ihr Fahrzeug traf. Zum Unglückszeitpunkt zog eine Gewitterfront über den Bodenseekreis hinweg. Eine damit einhergehende Sturmböe brachte auf der K 7736 zwischen Bitzenhofen und Fuchstobel gegen 14.45 Uhr einen etwa 40 Meter hohen Baum zu Fall. Der Baum traf mit voller Wucht den von Fuchstobel in Richtung Bitzenhofen fahrenden Pkw der Frau und klemmte diese in ihrem Fahrzeug ein. Trotz einer schnellen und aufwändigen Rettung durch die Feuerwehr und aller Bemühungen des Notarztes verstarb die 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Zur Betreuung von Helfern und Angehörigen war der Notfallnachsorgedienst des DRK im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell