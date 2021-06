Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Baukran stürzt auf Wohnhaus

Meersburg/Bodenseekreis (ots)

Am Dienstagnachmittag zog eine Gewitterfront über den westlichen Bodenseekreis hinweg. Infolge starker Windböen kippte daraufhin in der Stefan-Lochner-Straße um kurz nach 14 Uhr ein etwa 25 Meter hoher Baukran um. Der Kran schlug auf dem Dach eines dreigeschossigen Wohnhauses auf und beschädigte dadurch eine der Dachgeschosswohnungen erheblich. Während der Turm des Krans auf dem Wohnhaus zum Liegen kam, schlug der Kranausleger in den Gärten der dahinterliegenden Grundstücke ein. Hierbei beschädigte er mindestens drei weitere Wohngebäude. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall niemand verletzt, da die Bewohner der Dachgeschosswohnung zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause waren. Eine Bergung des Baukrans dürfte sich aufwändig gestalten und wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit sind Hilfskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg und des Technischen Hilfswerks (THW) Überlingen und Friedrichshafen vor Ort und beraten zusammen mit Baufachleuten und dem Umweltschutzamt des Landratsamtes Bodenseekreis als zuständiger Aufsichtsbehörde über den möglichen Ablauf der Bergung. Die Stefan-Lochner-Straße ist aktuell im hinteren Bereich nicht befahrbar und für den Verkehr gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Warum der Baukran umkippte, wird ein Sachverständiger klären müssen.

