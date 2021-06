Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Nach einem besonders dreisten Diebstahl aus einem in der Von-Aufseß-Straße geparkten Pkw sucht die Polizei Langenargen nach Zeugen und erhofft sich Hinweise zum bislang unbekannten Dieb. Während eine 45-jährige Frau im Heck-Bereich des Peugeot etwas entlud, begab sich der Unbekannte an die geöffnete seitliche Schiebetür und klaute ein Tragebeutel mit zahlreichen Dokumenten, Kreditkarten und einem niedrigen Bargeldbetrag aus dem Innenraum des Wagens. Ein Zeuge hatte beobachtet wie sich der etwa 30 Jahre alte und circa 175cm große Tatverdächtige mit einem älteren schwarzen Damenrad genähert hatte. Das Fahrrad, das durch einen aufgerissenen Sattel und einen Gepäckträger mit weißer Plastiktüte aufgefallen war, stellte er ab und begab sich zum Peugeot. Danach lief der dunkelhaarige Mann mit der gestohlenen Tragetasche zu seinem Rad zurück und fuhr in Richtung Seestraße davon. Der Unbekannte hatte einen 3-Tage-Bart und war mit einem blauen T-Shirt mit weißen Kreisen, dunklen, engen, zerrissenen Jeans, dunklen Turnschuhen und einer dunklen Base-Cap gekleidet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Handy aus Rucksack gestohlen

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Spielplatz in der Van-Beethoven-Straße ein iPhone 8 gestohlen. Der Dieb nahm das Mobiltelefon aus einem Rucksack, der zeitweise unbeaufsichtigt auf dem Kinderspielplatz lag. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der K 7725 bei Meckenbeuren ereignete. Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Tettnang unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 24-jährige BMW-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Auffahrunfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand etwa 9.000 Euro, am BMW etwa 8.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meckenbeuren - Liebenau

Versuchter Einbruch - Hoher Sachschaden

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende in der Siggenweilerstraße beim Schul- und Verwaltungsgebäude des "Handwerkerzentrums" der Stiftung Liebenau bei einem Einbruchsversuch hohen Sachschaden angerichtet. Der Täter versuchte ohne Erfolg eine Eingangstür aufzuhebeln und hinterließ nach ersten Erkenntnissen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel 07542/9432-0 mit dem Polizeiposten Meckenbeuren in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Reifen beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag die Reifen zweier in der Nußdorfer Straße geparkter Pkw (BMW und Opel) mutwillig beschädigt. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mutmaßlich weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte, kam eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntagabend gegen 18 Uhr zu Sturz und trug dabei schwere Verletzungen davon. Die Radfahrerin war auf dem Radweg der Ensisheimer Straße unterwegs und kam vom Weg ab. Ihr Rad touchierte dabei einen hohen Bordstein, woraufhin die 54-Jährige zu Boden stürzte. Die Pedelec-Fahrerin, die zur Unfallzeit keinen Schutzhelm trug, erlitt Kopf- und Schulterverletzungen und musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Meersburg

Streit um Parkbank eskaliert

Nachdem am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Streit um eine öffentliche Parkbank an der Uferpromenade eskalierte, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 66-Jährigen. Der Mann hatte gemeinsam mit seiner Frau die Sitzbank mit Handtüchern für sich "reserviert" und war zum Baden in den See gegangen. In dieser Zeit kam eine 70-jährige Radfahrerin und schob die Handtücher beiseite, um sich dort auszuruhen. Als die Schwimmer zurückkamen und die belegte Bank feststellen mussten, entwickelte sich ein Streitgespräch. Da die Radfahrerin den Platz nicht verlassen wollte, "drohte" der 70-Jährige der 66-Jährigen mit einer Wasserdusche aus seiner Trinkflasche und übergoss sich dann selbst mit dem Bodenseewasser, sodass auch die Frau nass wurde. Auf abermalige Aufforderung die Sitzgelegenheit zu räumen, kam die Frau erneut nicht nach, woraufhin sich der 66-Jährige neben die Frau setzte und von der Bank drängte. Beim Sturz auf den asphaltierten Boden zog sie sich leichte Verletzungen zu. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 66-jährige Mann unkooperativ und zog nach der Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung erbost von dannen.

Meersburg

Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Einen silberfarbenen Mercedes Benz, GLS 350d 4Matic mit AMG Paket, haben Unbekannte von Sonntag auf Montag von einem Bauobjekt in der Stettener Straße gestohlen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs unter Tel. 07532/43443 entgegen. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf etwa 50.000 Euro.

Hagnau

In jeder Hinsicht unerlaubt mit Pkw unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein deutlich betrunkener 55-Jähriger rechnen, der am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr ohne gültigen Führerschein in einem nicht zugelassenen Auto in Hagnau von der Polizei kontrolliert wurde. Die Atemalkoholmessung ergab bei er Überprüfung des Mannes einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Polizisten behielten seine Fahrzeugschlüssel ein und leiteten gegen den 55-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Frickingen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Lippertsreuter Straße bei der Graf-Burchard-Halle randaliert. Sie rissen mehrere Pflastersteine aus dem Boden und warfen diese in einen nahegelegenen Teich, entfernten ein Absperrband und wickelten es um die Äste eines Baums und kletterten über ein verschlossenes Tor, wobei die Türklinke beschädigt wurde. Des Weiteren beschmierten sie eine Wand mit blauer Sprühfarbe. Am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr konnten in diesem Bereich eine Gruppe von Kindern gesehen werden, die sich dort aufhielten. Ob diese in Verbindung mit der Tat stehen, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Tel 07553/8269-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

