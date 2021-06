Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny

Mann bedroht Bekannten mit dem Tod

Nachdem ein 21-jähriger Mann einen 23-jährigen Bekannten am Sonntagabend mit dem Tod bedroht haben soll, ermittelt der Polizeiposten Isny. Vermutlich im Nachgang zu einer Hochzeitsfeier kam es zwischen den beiden Männern aufgrund eines Videos, das der 23-Jährige über die sozialen Medien verbreitet hatte, zum Streit. Der jüngere Mann fühlte sich durch die Botschaft des Films derart beleidigt, dass er am besagten Abend die Wohnung seines Bekannten aufsuchte, wobei er mutmaßlich ein großes Küchenmesser mit sich führte. Da der 23-Jährige ihm nicht öffnete, trat der jüngere Mann nach Aussage des Geschädigten gegen die Wohnungstür, wurde ausfällig und bedrohte seinen Kontrahenten schließlich mit dem Tod. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei, die bei ihrem Eintreffen den 21-jährigen Aggressor vor Ort, aber unbewaffnet feststellen konnte und ihm einen Platzverweis aussprach. Er sieht nun einer Anzeige wegen Bedrohung entgegen.

Horgenzell

Mann aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Tepfenhart und Wolketsweiler ereignete. Der 22-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und sein 21-jähriger Sozius waren Richtung Wolketsweiler unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkamen. Die Maschine geriet auf dem dort ausgebrachten Rollsplit ins Rutschen und überschlug sich, wodurch beide Männer aus dem Führerhaus geschleudert wurden. Der 22-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Bad Waldsee / Tannenbühl

Motorroller gestohlen

Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein Motorroller im Tannenbühl gestohlen wurde, ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee und bittet um Hinweise. Die 16-jährige Fahrzeuglenkerin hatte ihren Roller am Eingang zum Kletterpark ordnungsgemäß abgestellt und abgeschlossen. Als sie wenige Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Roller zwar noch vor Ort, der zugehörige Schlüssel zwischenzeitlich aber aus einem von ihr mitgeführten Rucksack entwendet worden war. Als sie die Suche nach dem Schlüssel am Sonntagmorgen fortsetzen wollte, war auch der Roller nicht mehr da. Personen, die zwischen Sonntagnacht, 0 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, Verdächtiges im Tannenbühl wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Bei dem Fahrzeug handelt sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Honda mit silbernem Soziusgriff.

Aulendorf

Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 11 Uhr, einen im Sandweg abgestellten Toyota Yaris vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes auf der gesamten Länge der Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/92170, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Nach Unfall das Weite gesucht

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr einen Fiat, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Ettishofer Straße abgestellt war, touchiert und anschließend das Weite gesucht hat, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die zur besagten Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bergatreute

Einbruch bei Getränkemarkt

Pfandflaschen und -kisten mit einem Gesamtwert von über 130 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 1 Uhr, von dem Firmengelände eines Getränkemarktes in der Kapellenstraße entwendet. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Waldsee

Betrug

Nachdem ein 81-jähriger Mann vor vielen Jahren eine Stiftung gründete, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen, wurde er in den letzten Monaten vermehrt um sein Erspartes gebracht. Mutmaßliche Betrüger wandten sich mehrfach an den Mann und überreichten ihm Anträge mit einer Anschrift und dem benötigten Geld, welches der Senior schließlich den Personen übergab. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich oftmals um tatsächlich nicht existente Identitäten, für die das Geld angeblich zur Begleichung ihrer Stromrechnung zur Verfügung gestellt wurde. Durch die Betrugshandlungen dürfte ein Vermögensschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Die Polizei ermittelt nun und warnt davor, zu leichtgläubig anderen Menschen Geld zu überlassen. Informationen zu vielen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Bodnegg

Diebstahl

Zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Schillerstraße ein. Vermutlich mittels eines Schraubendrehers hebelten die Unbekannten den Container auf und verschafften sich so Zutritt. Verschiedene Gegenstände und Baumaschinen im Wert von etwa 3.000 Euro wurden entwendet. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Amtzell

Diebstahl

Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen Unbekannt, nachdem zwischen Samstagabend und Montagfrüh in eine Gerätehütte eines Sport Parks in der Waldburger Straße eingebrochen wurde. Die Täter tranken mehrere Getränke aus dem Kühlschrank und entwendeten eine Geldkasse mit lediglich etwa 30 Euro Bargeld. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 bei der Polizei zu melden.

Leutkirch

Auto zerkratzt

Als eine 41-Jährige nach dem Freibadbesuch in der Kemptener Straße am Samstagnachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie deutliche Kratzer an ihrem schwarzen Skoda fest. Im Bereich der hinteren rechten Tür wurden die Buchstaben "A" und "V" in den Lack eingekratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Personen, die zwischen 13 Uhr und 17 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Brand einer Wiese

Eine abgemähte Wiese zwischen der A96 und der Auffahrt Richtung München hat am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen begonnen. Auf einer Fläche von circa 60 Quadratmetern glomm das Heu ab. Bereits vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte die alarmierte Polizeistreife zusammen mit Zeugen das Feuer allerdings mit einem Besen löschen. Hinweise auf Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

Baindt

Pkw rutscht durch Starkregen von der Fahrbahn

Hoher Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand bei einem witterungsbedingten Unfall am Montagabend. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer kam auf der B30 bei Baindt in Folge plötzlich eintretenden Starkregens nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Nachdem er hierbei abgewiesen wurde, rutsche er eine circa zwei Meter hohe Böschung rechts neben der Fahrbahn herunter und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Aitrach

Fahrradfahrerin stürzt schwer

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 29-jährige Fahrradfahrerin am Montagvormittag zugezogen. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der K7923 von Treherz in Richtung Aichstetten unterwegs, als sie am Gefälle der Ochsensteige alleinbeteiligt stürzte. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Fahrradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach den ersten Ermittlungen kann eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden. Die Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell