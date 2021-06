Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beleidigung

Die Polizei Sigmaringen ermittelt gegen einen 26-Jährigen, nachdem dieser eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes beleidigte. Zunächst war die Polizei in der letzten Nacht gegen 23.40 Uhr wegen einer Ruhestörung durch zwei Personen an der evangelischen Kreuzkirche gerufen worden. Vor Ort konnte das Duo festgestellt und zur Ruhe ermahnt werden. Die Männer zeigten sich einsichtig und begaben sich nach erfolgter Identitätsfeststellung auf den Heimweg. Vor der Pforte der Landeserstaufnahmeeinrichtung geriet einer der beiden dann aber mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit dem Sicherheitsdienst aneinander und beleidigte und bespuckte schließlich eine Mitarbeiterin, woraufhin abermals die Polizei verständigt wurde. Da sich der junge Mann auf eine erneute Ansprache unkooperativ verhielt und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in einem Fachkrankenhaus untergebracht.

Leibertingen

Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der B 311 ereignete. Ein 42-Jähriger fuhr kurz nach 19.30 Uhr alleine in seinem BMW auf der Bundesstraße Höhe Hölzle in Fahrtrichtung Meßkirch und kollidierte alleinbeteiligt im Kreuzungsbereich mit einer Verkehrsinsel. Er überfuhr das darauf stehende Verkehrszeichen und kam in der Leitplanke zum Stehen, wodurch diese aus zwei Befestigungen gerissen wurde. Grund dafür, dass er ins Schleudern geriet, dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei massivem Regen gewesen sein. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der BMW-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Mengen

Nötigung im Straßenverkehr

Wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 32 von Mengen kommend in Fahrtrichtung Herbertingen, als sie eigenen Angaben zufolge auf einem zweispurigen Straßenabschnitt einen vor ihr fahrenden Renault überholen wollte. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Fahrer des Renault, so dass sich die 33-Jährige wieder hinter ihm einordnen musste. Da der Renault-Fahrer jedoch anschließend wieder deutlich langsamer fuhr, setzte die junge Frau beim nächsten zweispurigen Straßenabschnitt erneut zum Überholen an. Auch hierbei beschleunigte der vor ihr Fahrende und verringerte den Abstand zu dem davor fahrenden Lkw, um das Überholen zu verhindern. Nur durch ihr starkes Abbremsen konnte die Frau noch rechtzeitig vor Ende der zweispurigen Fahrbahn erneut dahinter einscheren. Daraufhin zeigte der noch unbekannte Renault-Fahrer der 33-Jährigen eine beleidigende Geste über den Rückspiegel.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist am Montagfrüh gegen 7.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Roystraße/Josefstraße entstanden. Ein 35 Jahre alter Ford-Lenker kam von der Roystraße in Fahrtrichtung Feldstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer Daimler-Lenkerin, die die Kreuzung ebenfalls befuhr und den 35-Jährigen nicht wahrnahm. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt.

Pfullendorf

Ohne Führerschein unterwegs

Obwohl ein 31-Jähriger ein bestehendes Fahrverbot hat, erwischte ihn am Montag gegen 16 Uhr eine Polizeistreife in der Franz-Xaver-Heilig-Straße stadteinwärts hinterm Steuer seines Pkw. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Außerdem wurde ihm sein Fahrzeugschlüssel zunächst abgenommen.

Pfullendorf

Diebstahl

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines Diebstahldelikts gegen Unbekannt, nachdem in der Nacht zum Montag an einem in der Straße "Sechslindensteige" parkenden silbernen Opel Astra der Katalysator mit entsprechendem Werkzeug abgetrennt und entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. In der Nacht auf den 17. Juni war bereits in Mieterkingen an einem VW Passat ebenfalls ein Katalysator abgetrennt worden. Seinerzeit war ein Tatverdächtiger von einem Zeugen beobachtet worden, hatte sich aber vor dem Eintreffen einer Polizeistreife entfernt. Inwieweit ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mutmaßlich dienen die entwendeten Fahrzeugteile als Ersatzteile und werden entweder speziell bei Bedarf gestohlen oder über entsprechende Vertriebskanäle zum Verkauf angeboten. Personen, die in den fraglichen Nächten etwas Verdächtiges beobachtet haben oder denen entsprechende Verkaufsangebote aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei der Polizei zu melden.

Ostrach

Auto prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen zog sich ein 23-jähriger Autofahrer zu, als er am Montagfrüh gegen 3 Uhr mit seinem VW die Altshauser Straße ortsauswärt in Richtung Hoßkirch befuhr und alleinbeteiligt nach dem Ortsende von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw wurden durch den Aufprall alle Airbags ausgelöst und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

