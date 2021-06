Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg - Nach Körperverletzung im Bus in Gewahrsam genommen

Eine 37-Jährige kratzte und bespuckte einen 24-Jährigen am Samstag, 26.06.2021, in der Buslinie 1 nach Weingarten. Zwei bislang unbekannte Jugendliche telefonierten im Bus über Lautsprecher. Dies passte der 37-Jährigen nicht. Sie wurde gegen den Jugendlichen verbal äußerst aggressiv und beleidigte sie. Ein 24-Jähriger stellte sich schützend vor die Jugendlichen. Dies veranlasste die äußerst aufgebrachte 37-Jährige dazu, ihn an den Armen und im Gesicht zu kratzen. Des Weiteren bespuckte sie den jungen Mann mehrmals. Die 37-jährige Beschuldigte wurde, nachdem sie den Bus verlassen hatte, in der Gartenstraße von der Polizei angetroffen. Hier war die Beschuldigte aufgrund ihrer Alkoholisierung von 2,0 Promille so aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten, dass sie in Gewahrsam genommen werden musste.

Bad Wurzach - Hilflose Person nach Reanimation verstorben - Zeugen gesucht

Am Samstag, 26.06.2021, 16:12 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle Oberschwaben der Polizei mit, dass eine männliche Person in der Ziegelbacher Straße reanimiert werde. Der Notarzt und eine Besatzung eines Rettungswagens seien vor Ort. Eine bislang unbekannte Person sah, wie ein etwa 60-Jähriger von seinem Fahrrad abstieg und dann neben seinem Fahrrad zusammenbrach. Die zusammengebrochene Person, namentlich bekannt, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch am selben Tag verstarb. Die Person, die den Vorfall beobachtete, ist namentlich nicht bekannt. Sie wird gebeten sich bei der Polizei in Leutkirch, 07561/8488-0, zu melden. Sollten weitere Personen Beobachtungen gemacht haben, werden auch sie gebeten sich bei der Polizei in Leutkirch zu melden.

