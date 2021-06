Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Heiligenberg - Verkehrsunfall verursacht - Eltern holen Sohn von der Unfallstelle ab

Ein 29-Jähriger verursachte am Samstag, 26.06.2021, 19:30 Uhr, alleinbeteiligt einen Unfall. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, indem seine Eltern ihn abholten und wegbrachten. Der 29-Jährige fuhr alleine in seinem Audi S3 von Heiligenberg in Richtung Rickertsreute. Hierbei geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die linke Straßenseite. Beim Gegensteuern kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Der 29-jährige konnte selbstständig sein total beschädigtes Auto verlassen. Die Eltern, welche noch vor dem Rettungsdienst vor Ort waren, nahmen ihren offensichtlich leicht verletzten Sohn in ihr Fahrzeug und verließen mit ihm die Örtlichkeit. Bei den Ermittlungen der Polizei vor Ort kam der Verdacht der Alkoholisierung bei dem 29-jährigen Fahrer auf. Seine Wohnanschrift bei den Eltern wurde umgehend überprüft. Der 29-jährige flüchtige Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Seine Eltern machten keine sachdienlichen Angaben zu seinem Aufenthalt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 EUR. Der entstandene Fremdschaden wird auf etwa 600 EUR geschätzt. Gegen den Fahrer, sowie seinen Eltern, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen - Trotz Waffenführungsverbot Messer mitgeführt

Die Polizei in Friedrichshafen ermittelt gegen einen 46-Jährigen aus Friedrichshafen wegen Bedrohung, Beleidigung und Verstoß Betäubungsmittel-Gesetz. Der 46-jährige Beschuldigte geriet am Samstagnachmittag, 26.06.2021, aus nichtigem Anlass in Streit mit einem 50-Jährigen. Er bedrohte ihm mit einem Stück Treibholz und beleidigte den Geschädigten. Ein Zeuge teilte den Sachverhalt über den Notruf der Polizei mit. Der 46-Jährige konnte von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden mehrere Hieb- und Stichwaffen, u.a. ein Wurfmesser, aufgefunden. Da gegen den 46-Jährigen ein Waffenführungsverbot besteht, wird ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde bei der Durchsuchung Amphetamin in Pulverform aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den polizeibekannten Mann wieder auf freien Fuß.

