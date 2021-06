Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 26.06.21 aus dem Bodenseekreis

Überlingen (ots)

Unter Drogeneinwirkung mit dem Auto unterwegs

Einen 56jährigen Mercedesfahrer kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Freitagabend in der Lippertsreuter Straße in Überlingen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Friedrichshafen

Trickbetrügerinnen ergaunern höheren Geldbetrag

Eine 72jährige Frau wurde am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Friedrichshafen Opfer zweier Trickbetrügerinnen. Unter dem Versprechen, sie von Krankheiten zu heilen, brachte man das Opfer dazu, nach Hause zu gehen und einen höheren Geldbetrag zu holen. Diesen Geldbetrag wickelte die ca. 50-jährige Täterin in ein Tuch unter dem Vorwand, es durch einen Zauber beschützen zu wollen. Zwischenzeitlich kam noch eine ca. 35jährige Mittäterin hinzu und sprach ebenfalls auf das Opfer ein. Die Täterin gab dem Opfer nun das Päckchen zurück. Zuhause stellte das Opfer fest, dass das Päckchen ausgetauscht wurde und das Geld weg war. Eine Täterbeschreibung war dem Opfer nicht möglich, beide Täterinnen sprachen russisch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell