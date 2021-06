PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 26.06.21 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Lärmende Personen erhalten Platzverweise

Sechs betrunkene und lärmende Personen hielten sich am Freitag gegen 16.00 Uhr an der Grün- und Erholungsanlage "Alter Gottesacker" in Wangen auf. Als eine Zeugin die Gruppe um Ruhe bat, zeigte einer aus der Gruppe den Hitlergruß und gab nationalsozialistische Parolen von sich. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Wangen erteilten der Gruppe Platzverweise und ahndeten die Verstöße gegen die Corona Verordnung. Wegen des gezeigten Hitlergrußes muss sich ein Mann auch strafrechtlich verantworten.

Leutkirch

Unbekannte brechen Autos auf

Gleich vier Pkw wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ortsteil Herlazhofen aufgebrochen. Die Tatorte ziehen sich über die Adeleggstraße/Moorbadstraße bis hin zum Parkplatz Pfarrstadel. Es wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus zwei Pkw wurde eine Geldbörse entwendet. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561 84883333) zu melden.

