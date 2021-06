Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 26.06.21 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Ostrach (ots)

Polizei findet bei Kontrolle Drogen

Gleich zwei Zeugen riefen am Freitag gegen 08.30 Uhr beim Polizeirevier Bad Saulgau an. Ein Mann würde sich in verdächtiger Weise vor dem Kindergarten Am Buchbühl in Ostrach herumtreiben. Als die Polizei eintraf, machte sie ein Zeuge darauf aufmerksam, dass sich der Mann zwischenzeitlich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt hätte. Die Beamten konnten den 29jährigen dort antreffen und kontrollieren. In seiner Umhängetasche führte der Mann verkaufsfertig portioniert fast 20 Gramm Cannabis mit sich. Er sieht nun einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Bad Saulgau

Zechkumpane prügeln sich

Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Samstagmorgen in der Pfarrstraße in Bad Saulgau. Drei Männer und eine Frau hatten dort die ganze Nacht über ausgiebig gezecht. Unter den drei Männern kam es dann alkoholbedingt zum Streit und sie schlugen gegenseitig aufeinander ein. Auch die Frau wurde dabei getroffen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten. Einer der Streithähne sieht noch einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen, weil er die Beamten während des Einschreitens unflätig beleidigte.

Meßkirch

Fußgänger verstirbt nach Sturz

Zu einem tödlichen Sturz kam es am Freitag kurz vor 17.00 Uhr am Talbach in Meßkirch. Ein 85jähriger Fußgänger war dort mit seinem Rollator auf dem Gehweg unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung so unglücklich stürzte, dass er in dem neben dem Gehweg befindlichen Bach zum Liegen kam und dort verstarb.

Meßkirch

Beifahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 01.30 Uhr auf der B 311 bei Meßkirch. Der 37jährige, alkoholisierte Toyota-Lenker fuhr in Richtung Krauchenwies, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit 8 auf einem Privatgrundstück abgestellten Pkw. Der 26jährige Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

