Ravensburg

Fahrer bewusstlos - Unfall fordert mehrere Verletzte und hohen Sachschaden

Drei Verletzte und einen Sachschaden von insgesamt mehr als 100.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 auf Höhe der Kreisgrenze bei Obereschach entstanden. Der Fahrer eines Muldenkippers befuhr die Tettnanger Straße aus Richtung Obereschach und verlor kurz vor der Ampelanlage das Bewusstsein. Sein Lastwagen fuhr in der Folge unkontrolliert auf vier an der Ampel wartende Autos auf und schob diese gegeneinander. Im Anschluss geriet der Schwerlaster auf die Gegenspur, streifte einen aus Richtung Lindau einbiegenden Volvo, überfuhr die Ampelanlage und durchbrach die gegenüberliegende Leitplanke. Er fuhr eine Böschung hinab, überfuhr einige junge Obstbäume und kam nach rund 50 Meter in der Obstplantage zum Stehen. Der 60 Jahre alte LKW-Fahrer sowie ein 53-jähriger Audi-Lenker und eine 41-jährige Fahrerin eines Seat wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war zur Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Die Bundesstraße war für knapp vier Stunden voll gesperrt. Die Pkw der zwei Verletzten wurden so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Die technischen Werke waren zur Reparatur der Ampelanlage ebenfalls vor Ort.

Ravensburg

Betrunken am Steuer

Zu viel getrunken hat ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Donnerstagabend in der Schwanenstraße kontrollierte. Ein Atemalkoholtest bei dem VW-Fahrer ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille, weshalb die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagten. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit zu. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

Ravensburg

Mann gebissen

Zwei Streithähne sind am Donnerstag zur Mittagszeit in der Eisenbahnstraße aneinandergeraten. Ein bislang unbekannter Beteiligter bespuckte seinen 47-jährigen Kontrahenten nach einem verbalen Streit und biss seinem Gegenüber in den Finger, als dieser ihn festhalten wollte. Das Polizeirevier ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Auto touchiert Leitplanke

Auf der Autobahn 96 zwischen Neuravensburg und Wangen West ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein Autofahrer gegen die Leitplanke geprallt. Der 22 Jahre alter Lenker geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der linken Spur immer weiter nach links. Insgesamt entstand an seinem BMW und den Leitplankenelementen ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Wangen

Zeugen nach handfestem Streit gesucht

Zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren sind am Donnerstagabend gegen 18 Uhr erst auf dem Parkplatz 1 der Berufsschule und später vor dem Hintereingang des Landratsamts aneinandergeraten. Im Verlauf des handfesten Streits schlug der Ältere den 28-Jährigen offensichtlich mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Außerdem steht im Raum, dass ein Messer während des Streits im Spiel gewesen sein soll. Die Auseinandersetzungen sind wohl sowohl an der Berufsschule wie auch beim Landratsamt von einigen Personen wahrgenommen worden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Diebstahl an Bagger

Eine Schmieranlage hat ein Dieb zwischen Montag und Donnerstag von einem in Zaisenhofen abgestellten Bagger gestohlen. Der Täter baute die Anlage aus und zwickte die Verkabelung ab. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Vogt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07529/97156-0 gemeldet werden.

Bodnegg

Arbeiter von Auto überrollt

Einen Kanalarbeiter hat eine 51 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag in der Moosstraße überrollt. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 50-Jährige befand sich in einem Schacht, sodass lediglich sein Oberkörper herausragte, als er von dem Pkw erfasst wurde. Seine Arbeitsstelle hatte er nach bisherigen Erkenntnissen unzureichend abgesichert, sodass die 51-jährige Nissan-Fahrerin in zu spät erkennen konnte. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Leutkirch

Motorrad landet in Graben

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Reichenhofen und Heggelbach aus Unachtsamkeit von der Kreisstraße abgekommen und im Graben gelandet. Während an seiner Maschine ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstand, blieb der Fahrer beim Sturz glücklicherweise unverletzt.

Leutkirch

Verkehrsschilder beschädigt

Mehrere Verkehrsschilder, Andreaskreuze und Warnbaken im Teilort Mailand sind in der Nacht zum Donnerstag Vandalen zum Opfer gefallen. Die Täter verbogen die Verkehrseinrichtungen mit roher Gewalt und verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Einen Skoda angefahren hat am Donnerstag gegen 12 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts im Weberweg. Der Besitzer des Skoda entfernte sich lediglich wenige Minuten von seinem Wagen. In seiner Abwesenheit verursachte der Unbekannte einen Streifschaden von etwa 2.500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Weingarten

Diebin erwischt

Eine stark alkoholisierte Ladendiebin hat am Donnerstagabend versucht aus einem Modegeschäft in der Kirchstraße Kleidung zu stehlen. Die 61 Jahre alte Frau wurde dabei von einer Mitarbeiterin gestellt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei versuchte die Täterin zunächst zu flüchten und musste von den Beamten festgehalten werden. In der Tasche der 61-Jährigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft. Auf sie kommen nun Strafanzeigen zu.

Weingarten

Bus beschädigt Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Benzstraße. Ein 68-jähriger Omnibus-Lenker hatte einen am Fahrbahnrand parkenden Fiat touchiert. Während sich der Sachschaden am Omnibus auf etwa 2.000 Euro beläuft, wird dieser am Fiat auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Bad Waldsee

Erheblicher Schaden nach Parkplatzunfall

Beträchtlicher Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Ballenmoos entstanden. Ein anliefernder Lkw-Fahrer prallte beim Vorbeifahren mit einem stehenden Audi zusammen. An dem Pkw entstand ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro beläuft. Der verantwortliche Lastwagenfahrer fuhr zunächst davon und wurde im Nachgang vom Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt.

Aulendorf

Mann verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

In der Gewahrsamszelle endete der Donnerstag für einen 49-jährigen Mann, der in einer Wohnung in der Zeppelinstraße lautstark randaliert hat. Der Mann randalierte zunächst in einer Wohnung und schrie laut herum. Da sich der herumschreiende Mann zunächst durch die hinzugerufene Polizei beruhigen ließ, rückten die Beamten wieder ab. Nur eine halbe Stunde später randalierte der 49-Jährige jedoch erneut. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde letztlich in Polizeigewahrsam genommen. Er hat nun mit einer Kostenrechnung für die Übernachtung in der Ausnüchterungszelle zu rechnen.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Täter am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in der Steinacher Straße. Er zerkratze einen Pkw sowohl an den Seitenwänden, der Beifahrertüre und am Kotflügel. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Baienfurt

Verkehrsunfall

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Karlstraße. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte beim Rangieren mit einem geparkten Audi einer 64-Jährigen, wodurch dieser beschädigt wurde. Am Lkw entstand kein Sachschaden.

