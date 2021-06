Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrendes Kind von Pkw erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein fünfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Gutenbergstraße zugezogen. Eine 73-jährige Ford-Lenkerin wollte den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach rechts in Richtung Messestraße verlassen und übersah dabei das auf dem Gehweg mit seinem Rad fahrende Kind. Durch die Kollision wurde das Fahrrad unter dem Pkw eingeklemmt und mit dem Kind wenige Meter über den Asphalt geschleift. Der leichtverletzte Fünfjährige wurde vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden fällt gering aus.

Friedrichshafen

Zechpreller - Die Polizei ermittelt

Dreiste Zechbetrüger haben den Wirt eins Restaurants an der Uferpromenade am Samstagabend um einen dreistelligen Betrag gebracht. Die acht Personen standen kurz vor Ende eines übertragenen Fußball-Spiels einfach auf, ohne ihre Rechnung zu begleichen und gingen davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Tettnang

Arbeiter stoßen auf Sprenggranate

Weil man am Donnerstagmorgen bei Baggerarbeiten in der Zeppelinstraße auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen war, musste der Fundort bis etwa 10 Uhr abgesperrt werden. Der angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte Entwarnung geben, da es sich lediglich um eine leere Sprenggranate handelte. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig.

Friedrichshafen

Brandalarm - Anwohner unkooperativ

Angebranntes Essen war am Donnerstag gegen 23.45 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Friedrichshafen, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Hofener Straße. Der 54-jährige Koch war mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte offensichtlich alles andere als einverstanden, da er den Wehrleuten zunächst nicht öffnen wollte und diese dann verbal anging. Da der Mann weder verletzt war, noch eine Gefahr für ihn und andere Anwohner durch die bereits beseitigte Rauchursache ausging, rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Friedrichshafen

Randalierer sorgt für Polizeieinsätze

Mehrere Polizeieinsätze löste am Donnerstag ein 68-jähriger Mann aus, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Bereits gegen 15 Uhr hatte er in einem Lebensmittelgeschäft in der Albrechtstraße randaliert. Die Polizisten verwiesen ihn des Ortes. Gegen 18 Uhr wurden die Beamten erneut gerufen, da der Mann in der Hochstraße Mülltonnen umwarf und lauthals herumschrie. Aufgrund seines Zustandes musste der 68-Jährige in Gewahrsam genommen und in eine Spezialklinik gebracht werden.

Friedrichshafen

Brand in Kellerraum

Eine defekte Tiefkühltruhe war der Grund für ein Großaufgebot der Feuerwehr Friedrichshafen am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Lohrstraße. Ein Bewohner hatte eine Rauchentwicklung wahrgenommen und den Notruf gewählt. Ursache für den Brand der Truhe dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Ein größerer Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr lüfteten die Wohnung, der 81-Jährige Bewohner blieb glücklicherweise unverletzt.

Überlingen

Mit Drogen erwischt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen hat ein 23-Jähriger zu rechnen, der am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr an einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße aufgefallen war. Ein Zeuge war darauf aufmerksam geworden, dass der junge Mann mutmaßlich mit Betäubungsmitteln hantierte und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes eine Kleinmenge Marihuana. In seinem in der Nähe geparkten Wagen fanden sie ein griffbereites Schwert. Sowohl die Betäubungsmittel, als auch die Waffe wurden beschlagnahmt. Weil ein Drogenvortest positiv auf berauschende Mittel reagierte, untersagten die Polizisten dem 23-Jährigen die Fahrt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell