Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung

Bei einem 22-Jährigen, welcher sich seit Mittwoch in Gewahrsam des Polizeireviers Sigmaringen befand (wir berichteten gestern), wurde gestern Mittag eine erneute Gewahrsamsprüfung durch einen Richter durchgeführt. Im Anschluss daran weigerte sich der 22-Jährige, das Dienstgebäude zu verlassen, da er zwar selbst noch eine Anzeige erstatten wollte, dies aber nicht gegenüber einem Polizeibeamten, sondern direkt beim Richter. Nachdem dieser aber zwischenzeitlich gegangen war und der Mann sich trotz eines entsprechenden Hinweises nicht einsichtig zeigte, verwiesen ihn die Polizeibeamten aus dem Gebäude. Vor dem Gebäude griff der 22-Jährige nach zwei in der Nähe liegenden Wackersteinen und warf sie in Richtung der Beamten. Diese wurden glücklicherweise verfehlt. Die Steine schlugen in die Glasfassade und die Hauswand des Dienstgebäudes ein. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen. Auch hiergegen sperrte er sich und musste mit Handschließen gefesselt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Versuches einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Außerdem ist vorgesehen, den 22-Jährigen heute einem Haftrichter vorzuführen.

Gammertingen

Diebstahl

Am heutigen Morgen gegen 5 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter am Bahnhof den Rucksack eines 54-Jährigen. Aus dem Rucksack wurde dann eine Pfeife sowie eine Fahrkarte entnommen, bevor die Diebe den Rucksack kurze Zeit später und einige Meter vom Bahnhof entfernt liegen ließen. Die Täter wurden von dem 54-Jährigen als zwei männliche, jugendliche Personen mit schwarzen Kapuzenpullis beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung

Ein Leichtverletzter und Totalschaden am Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der L 218 ereignete. Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Landstraße von Stetten am kalten Markt kommend in Richtung Schwenningen. Kurz nach Unterglashütte brach dem jungen Mann mutmaßlich aufgrund einer zu schnellen Beschleunigung auf der nassen Fahrbahn das Pkw-Heck aus, wodurch er in der unübersichtlichen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen die Erd- und Steinhalde neben der Fahrbahn, kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Dadurch zog sich der Fahrer des BMW am linken Oberarm eine Verletzung zu, die im Anschluss in einem Klinikum behandelt wurde. Der Sachschaden beim BMW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Aufgrund des Verdachts, dass der 26-Jährige unter Drogenbeeinflussung am Straßenverkehr teilnahm, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC. Die darauffolgende Blutprobe erfolgte in der Klinik. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde einbehalten.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro wurde von dem Hausmeister einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr gemeldet, nachdem in der Nacht ein zunächst unbekannter Täter ein Fenster in einer Höhe von circa 2,5 Metern beschädigt hatte. Am späten Vormittag meldete sich der Hausmeister erneut beim Polizeirevier Bad Saulgau und teilte einen Tatverdächtigen mit, welcher von einem Zeugen beobachtet werden konnte. Demnach steht der 12-Jährige im Verdacht, sich auf dem Vordach des Schulgebäudes aufgehalten und gegen das Fenster getreten zu haben, wodurch es zu dem kleinen Loch und dem Sprung in der Scheibe kam.

Ostrach

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro verursachten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Pfarrheim St. Pankratius. Dort beschädigten die Unbekannten ein Fallrohr. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Herbertingen

Ingewahrsamnahme

Ein bereits am Mittwoch auffälliger 33-Jähriger (wir berichteten) beschäftigte am Donnerstag erneut die Polizei. Diese war verständigt worden, nachdem sich der Mann gegen 17.20 Uhr am Bahnhof aufgrund seiner starken Alkoholisierung aggressiv gegenüber Passanten zeigte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass der Mann ohne fremde Hilfe nicht mehr gehen konnte und deshalb auch bereits zu Sturz gekommen war. Verletzt hat er sich hierbei nicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Aufgrund einer erheblichen Gefahr für ihn und andere Verkehrsteilnehmer musste er die Polizeibeamten auf das Polizeirevier Bad Saulgau begleiten. Während der späteren polizeilichen Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen und zu erneuten Beleidigungen gegenüber den Beamten. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der 33-Jährige auf richterliche Anordnung bis zum heutigen Morgen vorsorglich in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

