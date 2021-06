Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landesweite Schwerpunktkontrollaktion "Drogen und Alkohol"

Lkr Ravensburg / Lkr Sigmaringen / Bodenseekreis (ots)

Zahlreiche Verkehrskontrollen, bei denen ein Hauptaugenmerk auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr gelegt wurde, hat die Polizei in den vergangenen Tagen (16.6.21 -22.6.21) durchgeführt. Als Teil der landesweiten Schwerpunktkontrollaktion der Polizei Baden-Württemberg überprüften Beamte des Polizeipräsidiums Ravensburg an zahlreichen Örtlichkeiten in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis Verkehrsteilnehmer und legten dabei ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit.

Insgesamt gingen den Ordnungshütern dabei 49 Fahrer ins Netz, die nun mit Anzeigen rechnen müssen. 27 alkoholisierte Fahrzeuglenker erwartet nun eine Strafanzeige, zehn dieser Fahrer saßen sogar mit über 1,6 Promille hinterm Steuer. Auf 22 Lenker kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu: bei 11 Fahrern stellte man in der Kontrolle einen Atemalkolgehalt von über 0,5 bis unter 1,1 Promille fest, bei den anderen 11 bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung.

Bei präventiven Überprüfungen des Fahrpersonals im Bereich des Euro Rastparks Aichstetten am Sonntagabend waren drei Personen zum Teil erheblich alkoholisiert.

Auch außerhalb der Schwerpunktkontrollaktionen ist das Thema "Drogen und Alkohol im Straßenverkehr" präsent. Tägliche Verkehrskontrollen zeigen, dass es immer wieder zahlreiche unvernünftige Verkehrsteilnehmer gibt, die sich trotz Konsums berauschender Mittel hinter das Steuer setzen und dadurch die eigene und insbesondere auch die Gesundheit anderer auf das Spiel setzen. Die Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Ravensburg aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Alkohol und Drogen nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehrs sind. In diesem Zusammenhang musste die Polizei im vergangenen Jahr in den drei Landkreisen insgesamt 240 Alkoholunfälle und 48 Unfälle, bei denen die Fahrer unter Drogeneinfluss standen, verzeichnen. Davon 117 beziehungsweise 20 mit Personenschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell