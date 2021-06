Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravenbsurg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstnachmittag gegen 16.30 Uhr einen auf Höhe der Wangener Straße 17 abgestellten Seat beschädigt hat, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Demolierung an der Fahrertüre feststellen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochvormittag um 11.20 Uhr auf der B30 ereignete. Ein 77-jähriger Audi-Fahrer war Richtung Tettnang unterwegs, als er an der Kreuzung bei Untereschach vermutlich aufgrund Unachtsamkeit das Abbremsmanöver einer vor ihm fahrenden Mazda-Lenkerin zu spät erkannte. In der Folge fuhr er auf das Fahrzeug der 54-jährigen Frau auf, die aufgrund der auf Rot wechselnden Lichtzeichenanlage ihre Geschwindigkeit zuvor verringert hatte. Ein am Heckträger des Mazdas angebrachtes Fahrrad wurde durch die Kollision ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallbeteiligten kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ravensburg

Mann attackiert Kollegen

Mit erheblichen Verletzungen musste ein 46-jähriger Mann am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ihn ein Kollege körperlich attackiert hatte. Der Geschädigte hatte auf dem Betriebsgelände seines Arbeitsgebers auf den 43-Jährigen Mitarbeiter gewartet, als dieser mit einem Firmenwagen auf das Grundstück einbog, beschleunigte und direkt auf ihn zusteuerte. Trotz eines Ausweichmanövers wurde der 46-Jährige Vorarbeiter von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Motorhaube. Anschließend kratzte und traktierte ihn der Mitarbeiter mit Schlägen. Da sich der Geschädigte gegen die Attacke zur Wehr setzte, trug auch der Angreifer Blessuren davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 43-jährigen Mann eingeleitet.

Ravensburg

Hoher Sachschaden nach Kollision

Drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die unglückliche Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochvormittag gegen 11.50 Uhr auf der Wilhelmstraße ereignete. Auf Höhe einer dort befindlichen Haltestellenbucht bremste ein 24-jähriger VW-Fahrer, der Richtung Schussenstraße unterwegs war, ordnungsgemäß, um einen Bus auf die Fahrbahn einfahren zu lassen. Ein hinter dem VW fahrender 38-jähriger Opel-Lenker erkannte dies vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät und konnte trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers eine Kollision mit dem Vordermann nicht mehr verhindern. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes wurden sowohl der VW- als auch der Opel-Fahrer sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen musste die beiden Fahrzeuge, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, abtransportieren.

Ravensburg

Auffahrunfall an der Kreuzung

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen um 7.55 Uhr an der Einmündung der L288 in die Markdorfer Straße / B33 ereignete. Ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer, der von der Landes- auf die Bundesstraße Richtung Bavendorf einbiegen wollte, drosselte aufgrund einer ausgeschalteten Lichtzeichenanlage seine Geschwindigkeit, um an der Sichtlinie zu halten. Eine hinter ihm fahrende 61-jährige Citroen-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr in der Folge auf ihren Vordermann auf. Während durch den Aufprall an dem Peugeot Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, wird dieser am Fahrzeug der Unfallverursacherin auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Mädchen bricht sich Arm

Mit einem gebrochenen Arm wurde eine 11-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie zuvor alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad gestürzt war. Das Mädchen war in der Goethestraße unterwegs, als es vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln wollte, dabei unglücklich an einem Verkehrszeichen hängen blieb und zu Fall kam.

Weingarten

Zusammenstoß aufgrund nasser Fahrbahn

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am späten Mittwochabend, als eine 21-jährige VW-Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Beim Abbiegevorgang von der Talstraße in die St.-Konrad-Straße verringerte sie ihre Geschwindigkeit nicht schnell genug, rutschte aufgrund der Fahrbahnverhältnisse in den Einmündungsbereich und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 35-Jährigen. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug der 35-Jährigen nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt beläuft sich der Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 2000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben glücklicherweise unverletzt.

Weingarten

Unfall

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in der Lazarettstraße. Eine 19-jährige Fiat-Fahrerin wollte mit einer 21-jährigen Bekannten ihren Pkw in die Tiefgarage des Studentenwohnheims umparken. Als sie nach links in die Tiefgarage einbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich aufgrund des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Unwetters einen an der Einfahrt platzierten größeren Begrenzungsstein. Diesen überfuhr die 19-Jährige mit ihrem linken Vorderrad, wodurch der Fiat auf die rechte Fahrzeugseite umkippte. Beide Insassen konnten sich nicht mehr selbstständig aus dem Pkw befreien. Die eingetroffene Feuerwehr musste das Dach des Kleinwagens abnehmen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Berg

Rotlicht abmontiert

Das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Bachstraße / B32 bei Weiler nahe Berg haben unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 21.06., bis Dienstag, 22.06., widerrechtlich abmontiert. Die Folgen waren nicht nur eine potenzielle Gefährdung der Straßenverkehrsteilnehmer, sondern auch Kosten in Höhe von rund 1.200 Euro für die Instandsetzung der defekten Anlage. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt daher wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-666 zu melden.

Bad Waldsee

Gefährliches Überholmanöver

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht ermittelt derzeit der Polizeiposten Bad Waldsee, nachdem ein 22-jähriger Fahrer eines Kleinlasters am Mittwochnachmittag um 14 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker erheblich gefährdet wurde. Auf der B30 auf Höhe von Bad Waldsee kam dem jungen Mann ein Lastzug entgegen, den zeitgleich ein Pkw über die Gegenfahrspur überholte. Um eine Frontalkollision mit diesem zu verhindern, wich der 22-Jährige nach rechts aus und prallte in die Leitplanke. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beschädigungen an dem Kleinlaster belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden. Bei dem Pkw des Unfallverursachers handelt es sich nach Zeugenaussagen vermutlich um einen schwarzen BMW mit Ulmer Kennzeichen.

Fronreute

Pkw überschlägt sich mehrmals

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwochabend zwischen Schreckensee und Baienbach. Aufgrund des anhaltenden Starkregens und des dadurch aufgetretenen Aquaplanings kam ein 47-jähriger Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Baienbach alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Weidezaun in einer angrenzenden Wiese und überschlug sich schließlich mehrmals an einem Abhang. Das Fahrzeug blieb daraufhin auf der Fahrerseite liegen. Die 12-jährige Mitfahrerin zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Ausfahrten Leutkirch-Süd und Kißlegg. Der Fahrer des Mercedes kam mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Fahrt ins Bankett verletzte sich der Mann leicht, außerdem entstand ein Flurschaden. Der 53-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Leutkirch

Diebstahl

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Diebstahls, nachdem unbekannte Täter im Hofraum eines Museums in der Isnyer Straße zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag zwei gebrauchte Kupferkabeltrommeln im Wert von etwa 8.000 Euro entwendet haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Gefährliche Körperverletzung

Als zwei Angestellte des Ordnungsamtes eine Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg aufsuchten, wurden sie von drei vor dem Haus stehenden Bewohnern, die sich derzeit aufgrund aktueller Corona-Infektionen in Quarantäne befinden, massiv beleidigt und angegriffen. Nach einer Mahnung der Angestellten zur Einhaltung der Quarantänepflicht verfehlte eine daraufhin geworfene Bierdose eine der Frauen nur knapp. Darüber hinaus beschimpften die drei jungen Männer die beiden Mitarbeiterinnen massiv. Die Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Bad Wurzach

Fahrzeug beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr das Fahrzeug einer 60-Jährigen. Die Frau war an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt unterwegs, bemerkte den Schaden allerdings erst nach der Rückkehr zur Wohnanschrift. Am Fahrzeug entstanden Kratzer und Dellen im Bereich des hinteren linken Radlaufs. Der Polizeiposten Bad Wurzach bittet unter Tel. 07564/-2013 um sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schäden.

Wangen

Brand

Am Mittwochfrüh gegen 8.40 Uhr fuhr die Freiwillige Feuerwehr Wangen zu einer Firma in der Pettermandstraße, nachdem dort ein Brandalarm ausgelöst wurde. Ein Ladegerät für Akkubohrer hatte zuvor offenbar überhitzt. Durch Funkenschlag fing das Ladegerät kurzzeitig Feuer. Die angrenzende Wand wurde durch den Brand leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen war mit etwa 20 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Amtzell

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstand, ereignete sich am Mittwoch gegen 8.25 Uhr auf der B 32. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 25-Jährige mit seinem Kleintransporter nach links in Richtung Karbach abbiegen wollte und dafür verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die folgende Kollision entstand am Opel etwa 10.000 Euro, am Kleintransporter etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kißlegg

Rennradfahrer nach Zusammenstoß mit Kleinbus verletzt

Ein Rennradfahrer wurde am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in der Ortsdurchfahrt Höllenbach von dem Anhänger eines Kleinbusses erfasst und verletzt. Der 66 Jahre alte Zweiradlenker war von Wiggenreute über den Gemeindeverbindungsweg in Richtung L 330 unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve in Höllenbach mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Kleinbusses, welcher mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, kollidierte. Der 66-Jährige kam im rechtsseitigen Bankett zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Vogt

Überholmanöver führt zur Anzeige

Einen gefährlichen Überholvorgang in einer unübersichtlichen Kurve wagte am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer auf der Landstraße zwischen den Weilern Unterhalden und Grund. Ein in diesem Moment entgegenkommendes Zivilfahrzeug der Polizei musste durch dessen Fahrer massiv abgebremst werden, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Kurz vor Wolfegg konnte der Fahrer des Ford durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Der 26-Jährige gelangt wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

