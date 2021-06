Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Kraftrad-Fahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B 32. Er befuhr die Bundesstraße von Nollhof kommend in Fahrtrichtung Jungnau, als er nach links auf eine kleine, geteerte Ausweichbucht abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs fuhr eine ihm folgende 28-jährige Peugeot-Lenkerin auf. Sie lenkte noch nach rechts, erwischte jedoch mit ihrem Pkw das Zweirad. Nach eigenen Angaben rechnete die 28-Jährige nicht mit einem Abbiegevorgang des 18-Jährigen. Sein Zweirad kam nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Mann konnte durch ein Abrollverhalten einen stumpfen Aufprall verhindern. Durch den Sturz zog er sich dennoch Schürfwunden und Prellungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro.

Sigmaringen

Ingewahrsamnahme

Im polizeilichen Gewahrsam endete der gestrige Tag für einen 22-Jähigen. Dieser war zuvor in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen aufgefallen, weil er sich nicht an die gültigen Corona-Regelungen gehalten hatte. Den mehrfachen Aufforderungen des Sicherheitsdienstes, eine Maske zu tragen und sich auszuweisen, kam er nicht nach, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Nachdem die Beamten die Identität feststellen konnten, waren zunächst keine weiteren Maßnahmen notwendig. Am frühen Nachmittag kam es durch den vom Vormittag bekannten jungen Mann erneut zu Störungen in der Landeserstaufnahmestelle. Die dort ansässige Polizeiwache wurde verständigt, nachdem er sich gegen Maßnahmen der Mitarbeiter stellte und den Dienstbetrieb im Gebäude störte. Nach vorheriger Ankündigung wurde der 22-Jährige aus dem Gebäude verwiesen. Vor dem Gebäude versuchte er, in ein verschlossenes Dienstfahrzeug zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang. Nachdem er mehrfach vom Fahrzeug entfernt werden musste, griff der Tatverdächtige einen Polizeibeamten an und schlug nach diesem. Dieser Schlag konnte jedoch abgewehrt werden. Bei der folgenden Ingewahrsamnahme versuchte sich der Mann zu sperren und nach den Beamten zu treten. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Daraufhin wurde der 22-Jährige, um weitere Störungen zu verhindern, auf richterliche Anordnung bis zum heutigen Morgen vorsorglich in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Bad Saulgau

Randalierer beschäftigt Polizei

Mit einem 33-Jährigen war das Polizeirevier Bad Saulgau am Mittwoch mehrfach beschäftigt. Am Mittwochvormittag wurde er bei einem gemeldeten Diebstahl festgestellt. Trotz eines bestehenden Hausverbotes hatte er ein Lebensmittelgeschäft in der Paradiesstraße betreten und dort zwei Flaschen hochprozentiger Alkoholika in seinen Rucksack gesteckt, bevor er das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Mithilfe einer Zeugenaussage und den Bildern der Überwachungskamera konnte der Tatverdächtige identifiziert und nach einer kurzen Fahndung durch Polizeibeamte im Stadtgebiet festgestellt werden. Das Diebesgut hatte er nicht mehr bei sich. Dennoch war eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs die Folge. Gegen 10.50 Uhr fiel der 33-Jährige erneut der Polizei auf, nachdem er trotz augenscheinlichem Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen und gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Am frühen Abend, gegen 19.10 Uhr, wurde der zuvor zweimal auffällige Mann nun randalierend auf dem Marktplatz festgestellt. Die alarmierte Polizeistreife beleidigte er fortwährend und versuchte, sich gegen ein Einsteigen in den Streifenwagen zu wehren. Mehrere Versuche, die Beamten zu beißen und mittels Kopfstößen zu verletzen, konnten abermals abgewehrt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in einem Tütchen Marihuana bei dem Randalierer aufgefunden und sichergestellt werden. Neben einer Anzeige wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kommt eine weitere wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Gesundheitszustands schließlich in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Bad Saulgau

Unwetter

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Gewitter mit Starkregen Polizei, Feuerwehr, Straßenmeisterei und Rettungskräfte im Großraum Bad Saulgau auf Trab gehalten. Die gegen 20.45 Uhr einsetzenden Unwetter führten in den Ortsteilen Moosheim, Kleintissen, Großtissen und Marbach zu teils großflächigen Überflutungen von Straßen. Etliche Keller in Wohnhäusern liefen hierbei ebenfalls mit Wasser voll. Auch der Bereich Herbertingen war hiervon schwer betroffen. Eine Vielzahl an Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren, unterstützt durch weitere Wehren der umliegenden Landkreise sowie das Technische Hilfswerk (THW), waren im Einsatz. Zusätzlich befand sich die Straßenmeisterei Bad Saulgau mit drei Fahrzeugen im Einsatz, da mehrere Verkehrswege nicht mehr passierbar waren und zeitweise für den Verkehr gesperrt werden mussten. So waren beispielsweise die B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau in Höhe Mieterkingen sowie weitere Straßen in dem Bereich nach einem Hangrutsch nicht mehr passierbar. Auch die Ortsdurchfahrt der K 8276 in Großtissen musste wegen Überflutung gesperrt werden. Die Bahnstrecke zwischen Bad Saulgau und Herbertingen wurde unterspült und war dadurch ebenfalls nicht mehr passierbar.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr forderte ein Auffahrunfall auf der Landstraße 456 von Pfullendorf kommend in Fahrtrichtung Otterswang drei verletzte Personen und Totalschaden zweier Pkw. Der 26-jährige Fahrer eines Daimler erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 33-jährige Fiat-Lenkerin nach links in den einmündenden Weg zum Ritter-Hof einbiegen wollte, und fuhr auf diese auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Fiat von der Straße ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Daimler-Fahrer, die Fiat-Lenkerin sowie deren Sohn, welcher auf dem Beifahrersitz saß, wurden zur weiteren Versorgung der mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Daimler wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, den Fiat holte ein Bekannter der 33-Jährigen ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die gesamte Fahrbahn für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf war mit 19 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Da der Unfallhergang noch nicht in allen Einzelheiten geklärt ist, werden etwaige Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, zu melden.

Mengen

Anlagenbrand

Am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mengen zu einem Anlagenbrand in einer Firma in der Lothringer Straße alarmiert. Durch Mitarbeiter war zuvor Brandgeruch festgestellt, die Firma daraufhin geräumt und die Einsatzkräfte gerufen worden. Aufgrund einer vermutlich technischen Ursache geriet die Absaugfilteranlage in Brand und wurde vollständig zerstört. Durch den Einsatz der Feuerwehr mit insgesamt etwa zwei Dutzend Einsatzkräften konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Firmengebäude verhindert werden. Zwei Rettungswagen und das DRK mit fünf Helfern waren vor Ort, betreuten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeitende der Firma. Verletzt wurde niemand, ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls keiner. Der Sachschaden der Absauganlage liegt bei etwa 14.000 Euro.

Mengen

Überladung eines Lkw

Deutlich überladen war ein Lkw, der von einer Streife der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 311 kontrolliert wurde. Im Rahmen einer durchgeführten Wägung konnte bei dem Fahrzeug eine Überladung um 40 % festgestellt werden. Die Ladung bestand aus Möbeln, verpackt in Kartonagen. Eine Weiterfahrt wurde dem 27-jährigen Fahrer untersagt, gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. Auch der Verantwortliche der Spedition muss nun mit einer solchen rechnen.

Herbertingen

Überschwemmung in Keller

Wegen des Verdachts eines Schmorbrandes war die Freiwillige Feuerwehr und eine Polizeistreife am Mittwochabend um kurz nach 21.30 Uhr im Einsatz. Nachdem aufgrund des Starkregens Wasser in den Keller eines Zweifamilienhauses gelangt war, stellten die Bewohner Rauchgeruch fest, weshalb die Einsatzkräfte informiert wurden. Diese brachten in Erfahrung, dass mutmaßlich eine technische Ursache am Wasserboiler den Geruch ausgelöst haben dürfte. Ein offener Brand lag nicht vor. Daraufhin wurde der Strom des Zweifamilienhauses vorübergehend abgestellt.

