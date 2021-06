Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Nachbarn kam es am Mittwochmittag in der Paulinenstraße. Gleich zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Friedrichshafen mussten anfahren und den Streit schlichten. Die Beamten ermitteln nun gegen einen 28-Jährigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sein 38-jähriges Gegenüber muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Hintergründe des Streits sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen - Waltenweiler

Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Waltenweiler. Ein 61-jähriger Vito-Lenker befuhr die Taldorfer Straße aus Lehborn kommend und wollte die Brochenzeller Straße geradeaus überqueren. An der Kreuzung übersah er den BMW eines 59-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der in Richtung Oberteuringen unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro, am BMW etwa 20.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Geldbörse aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag um etwa 15.40 Uhr einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole eines auf dem Parkplatz des Bahnhofs geparkten Pkw gestohlen. Die Autofahrerin hatte ihren BMW X3 auf der Parkfläche neben der Unterführung abgestellt, um ihre Tochter zu den Gleisen zu begleiten. Als sie wenige Minuten später zurückkam, stellte sie den Diebstahl fest. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 30 bei Lochbrücke. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer war auf der Seestraße in Richtung Meckenbeuren unterwegs und erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der Verkehr vor ihm, wegen einer roten Ampel, zum Stehen gekommen war. Er fuhr dem VW eines 58-Jährigen auf und schob diesen auf den davorstehenden Fiat einer 21-Jährigen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 5.000 Euro, am VW etwa 3.000 Euro und am Fiat etwa 500 Euro Sachschaden.

Tettnang

Unfallflucht am Degersee

Mutmaßlich mit einer Anhängerkupplung hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 12 und 16 Uhr einen auf dem Parkplatz des Strandbads am Degersee geparkten VW Tiguan beschädigt. Da der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Tettnang

Radfahrer von Auto erfasst

Leicht verletzt wurde ein 47-jähriger Radfahrer, als er am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr im Kreisverkehr Wangener Straße / Bachstraße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 41-jährige VW-Lenkerin war auf der Wangener Straße stadteinwärts unterwegs und hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer übersehen. Durch die Kollision stürzte der 47-Jährige zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Immenstaad

Auto von Lkw massiv beschädigt

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem Volvo, als dieser am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Lehmgrube, bei der Zufahrt zur Deponie, von einem rangierenden Lastwagen-Auflieger erfasst wurde. Die 26-Jährige, die aus der Ferne dabei zusehen musste, wie ihr Wagen beschädigt wurde, hatte noch vergeblich versucht, den 51-jährigen Lkw-Fahrer zu warnen. Während am Auflieger kein Schaden entstand, wird dieser am Pkw auf rund 5.000 Euro beziffert.

Überlingen

Maserati angefahren und geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Einkaufscenter-Parkplatz in der Lippertsreuter Straße einen Maserati Quattroporte angefahren und danach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sollen sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung setzen.

Salem

Radfahrer kollidiert mit Paket-Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr in der Haldenbühlstraße mit einem Paketzusteller-Fahrzeug kollidierte und daraufhin stürzte. Der 29-jährige Fahrzeugführer fuhr seinen Lkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und hatte den Zweiradfahrer übersehen. Der 75-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Wagen des Unfallverursachers als auch am Pedelec entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Um sachdienliche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 15 Uhr in der Gewerbestraße bittet die Polizei Überlingen. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Hyundai touchiert und dabei etwa 1.500 Euro Sachschaden verursacht. Zeugen sollen sich unter Tel. 07551/804-0 melden.

