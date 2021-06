Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Ailingen

Unfallflucht - Fahrerin alkoholisiert angetroffen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 38-Jährige rechnen, die am Montagabend gegen 18.20 Uhr in Ailingen einen geparkten Pkw touchiert hat und anschließend davongefahren war. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen die Frau etwa eine Stunde später zuhause an. Dort fiel den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch bei der Tatverdächtigen auf. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 3,6 Promille anzeigte, wurden ihr in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 38-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 7.50 Uhr und 9 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Äußeren Ailinger Straße geparkten VW T-Roc touchiert. Da der Unfallverursacher anschließen einfach wegfuhr, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Unter Drohen unterwegs

Mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand ein 26-jähriger Autofahrer, als er am Dienstag kurz nach 17 Uhr im Bereich Schlatt von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Da die Beamten deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellten und der Drogenvortest positiv reagierte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Ihm drohen nun ein Bußgeld, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot.

Laimnau

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei den ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr im Bereich Laimnau. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Argenstraße nach links auf die K 7708 einfahren und übersah dabei den von links aus Richtung Unterlangnau nahenden Zweiradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, woraufhin der 17-Jährige zu Boden stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 3.000 Euro beziffert.

Langenargen

Auto prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen zog sich ein 87-jähriger Fahrer zu, als er am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Renault alleinbeteiligt von der Alten Langenargener Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Unfallursache ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Rasante Fahrweise - Zeugen gesucht

Nachdem ein 56-jähriger Mercedesfahrer am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr auf der B 31 zwischen Kressbronn und Friedrichshafen durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war, ermittelt nun die Polizei Friedrichshafen. Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise behindert oder gar gefährdet wurden, sollen sich unter Tel. 07541/701-0 melden.

Markdorf

Müllcontainer-Brand

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Markdorf am Dienstag zu einem brennenden Müllcontainer in die Straße "Am Stadtgraben" ausrücken. Bereits am Nachmittag hatte der Container aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Ein Glutnest sorgte gegen Mitternacht dann erneut für Flammenbildung. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag beziffert.

Wittenhofen

Farbschmiererei

In den vergangenen Tagen waren in der Gemeinde Deggenhausertal Sprayer unterwegs. Mit schwarzer und weißer Farbe sprühten Unbekannte Schriftzüge und Zahlen an Bushaltestellen und Gebäude. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand am Dienstag um kurz vor 21 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der "Alten Neufracher Straße". Eine 30-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die Alte Neufracher Straße in Fahrtrichtung Neufrach. Für ein Wendemanöver nutzte sie die Danziger Straße. Als sie wieder auf die Alte Neufracher Straße einfuhr, übersah sie den von rechts kommenden Kia eines 31-Jährigen und kollidierte in der Engstelle mit diesem. Während der Sachschaden am Hyundai auf etwa 1.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Kia auf circa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 10.20 Uhr auf der B 30 bei Meckenbeuren ereignet hat. Der 60-jährige Fahrer eines Ford war in Richtung Ravensburg unterwegs und hupte den vor ihm fahrenden Lastwagenfahrer mehrfach an. Daraufhin hielt der Fahrer des Lkw nach dem Ortsausgang Meckenbeuren an, um den Autofahrer zur Rede zu stellen. Der 60-Jährige ergriff die Chance, überholte den Lkw und touchierte dabei den ausgestiegenen 42-Jährigen, der dadurch stürzte und leicht am Schienbein verletzt wurde. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Lkw-Fahrer konnte wegen einer roten Ampel zum Pkw aufschließen und verständigte die Polizei, die nun gegen den 60-Jährigen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat.

Meckenbeuren

Unfall mit Pedelecs

Leichte Verletzungen erlitten zwei Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec unerlaubt den Fußweg in Richtung Kehlen und übersah hierbei den entgegenkommenden 20 Jahre alten Zweiradfahrer. Durch den Streifvorgang kamen beide zum Sturz. Neben kleineren Blessuren der Zweiradfahrer entstand auch ein geringer Sachschaden.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstand am Dienstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Eine 18-jährige Mini-Lenkerin fuhr von einem Grundstück nach auf die Straße, wohingegen eine 49-jährige Renault-Fahrerin von der gegenüberliegenden Wiesentalstraße nach links in Richtung Friedrichshafen abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

