Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schranke beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen die massive Stahlhalterung einer Schranke auf dem Gelände einer Schule in der Meistershofener Straße beschädigt. Die Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrerin gestürzt

Weil sie sich bei einem Fahrradunfall im Seewald mutmaßlich das Handgelenk gebrochen hatte, musste eine 42-jährige Radfahrerin am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B 30 in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sich ein Ast in ihrem Rad verfing und sie daraufhin zu Fall kam.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Friseursalon

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagabend versucht, in einen Friseursalon in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Um die elektrische Schiebetür aufzuhebeln, setzten sie mutmaßlich ein Brechwerkzeug ein, scheiterten jedoch. Der durch die Einbruchsversuche verursachte Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann bei Ruhestörung beworfen

Mit Flaschen, Eiern und Tomaten wurde ein 52-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr aus einem Hochhaus in der Eugenstraße beworfen. Ein Anwohner hatte den bei einem Brunnen sitzenden Mann mutmaßlich für einen Störenfried gehalten, da aus seiner Richtung laute Musik schallte. Der 52-jährige wurde glücklicherweise weder getroffen noch verletzt. Wer die Gegenstände warf, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Friedrichshafen

Hochwertiges Fahrrad aus Bank-Tiefgarage gestohlen

Ein schwarzes Gravel-Bike im Wert von etwa 5.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 8.10 Uhr und 18.30 Uhr aus der Tiefgarage einer Bank in der Charlottenstaße gestohlen. Das Fahrrad "Rose Backroad" stand abgeschlossen in einem gesicherten Abstellraum. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Mann randaliert und bespuckt Polizeiwagen

Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 35-Jährigen, der am Sonntag gegen 15.45 Uhr im Uferbereich für Aufsehen gesorgt hatte. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, da der Mann herumschrie und mehrere Verkehrszeichen mutwillig beschädigt hatte. Einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der verwirrt wirkende 35-Jährige nach und stieg auf sein Rad. Auf Höhe des Polizeiwagens spuckte er dann zunächst gegen die Fahrzeugtüre, geriet daraufhin ins Straucheln und schrammte mit seinem Rad am Streifenwagen entlang. Da er sich auf eine erneute Ansprache unkooperativ verhielt und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Spezialklinik. Noch im Uferpark warf er mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Kressbronn

Vorfahrtsunfall mit Sachschaden

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung L 334 / Langenargener Straße. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin war auf der Langenargener Straße unterwegs und wollte auf die Landesstraße einfahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Gohren nahenden Toyota eines 28-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Ford etwa 2.000 Euro, am Toyota etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Langenargen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr in der öffentlichen Tiefgarage in der Unteren Seestraße den Fahrradträger eines geparkten Mercedes angefahren. Der Unfallverursacher fuhr danach weg, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Abfälle widerrechtlich verbrannt

Mit einer Anzeige muss ein 54-Jähriger Mann rechnen, nachdem er am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr Abfälle auf einem Acker verbrannte und dadurch einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzkräfte fanden eine große, unbeaufsichtigte Feuerstelle vor und stellten fest, dass mutmaßlich auch Plastik, Metall und Bauschutt verbrannt worden war. Gegen den 54-jährigen Verantwortlichen, der kurze Zeit später ermittelt werden konnte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Überlingen

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat von Sonntag auf Montag einen in der Frohsinnstraße geparkten Fiat beschädigt. Der Täter riss den Scheibenwischer ab und beschädigte die Abdeckung eines Seitenspiegels. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfallbedingter Rückstau sorgt für Folgeunfälle

Ein gelöstes Lkw-Rad war am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr der Auslöser für mehrere Verkehrsunfälle auf der B 31 neu bei Aufkirch. Das Rad hatte sich vom Doppelachsanhänger eines in Richtung Stockach fahrenden Lastwagens aus bislang nicht bekannter Ursache gelöst, sprang über die Fahrbahn und schlug frontal in den entgegenkommenden Renault eines 60-Jährigen ein. Während der gleichaltrige Lenker des Lkw seine Fahrt in Richtung Autobahn unbehelligt fortsetzte, bremste der Autofahrer stark ab und geriet daraufhin ins Bankett. Der Lastwagenfahrer konnte kurze Zeit später im Bereich Nellenburg festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert, die Insassen der Renault blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund des Unfalls bildete sich auf der Bundesstraße zügig ein Rückstau. Ein 22-jähriger Opel-Lenker war in Richtung Überlingen unterwegs, erkannte die Verkehrssituation nicht rechtzeitig und fuhr dem Daimler eines am Stauende langsam fahrenden 26-jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Größeren Ausmaßes war ein darauffolgender Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger, der in Richtung Überlingen fuhr, war offensichtlich auch durch den Rückstau überrascht worden. Er leitete eine Vollbremsung ein und lenkte seinen Ford Transit reflexartig in den Gegenverkehr, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Ein entgegenkommender 62-jähriger Daimler-Fahrer, der auf der linken Fahrspur in Richtung Stockach unterwegs war, konnte eine Frontalkollision nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver auf die rechte Fahrspur verhindern, touchierte hierbei jedoch den auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug eines 28-Jährigen. Der Pkw kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Durch den Streifvorgang barst das Beifahrerfenster des Daimlers. Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt die 55-Jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde am Unfallort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Am Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand etwa 6.000 Euro Sachschaden. Am Lastwagen wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 13.30 Uhr zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.

Salem - Mimmenhausen

Motorroller-Fahrer bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 76-jähriger Motorroller-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Bodenseestraße. Der Zweiradfahrer hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 29-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte, und fuhr diesem auf. Durch die Kollision wurde der 76-Jährige gegen seinen Roller-Lenker geschleudert und kam zu Sturz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

