Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl

Beim Ladendiebstahl erwischt worden sind am Montag um kurz nach 17 Uhr zwei Männer. Ein 27-Jähriger entnahm mehrere Artikel aus den Regalen eines Einkaufsmarktes in der Straße "In den Burgwiesen", steckte sie in seinen Rucksack und wollte im Anschluss nur einen kleinen Teil der Ware bezahlen. Der 27-Jährige sowie ein 23-Jähriger Tatverdächtiger, welcher nach bisherigen Erkenntnissen den Diebstahl überwachte, konnten von Mitarbeiterinnen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die zwei jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 13.50 Uhr und 15.50 Uhr an verschiedenen Gebäuden des Landratsamtes mehrere Beleuchtungskörper, Absperrgitter und eine Pflanze durch Steinwürfe und Tritte beschädigt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Im Verdacht, an einer Baumaschine Feuer gelegt zu haben, stehen zwei 11 und 12 Jahre alte Kinder. Ihnen wird vorgeworfen, am Montagfrüh gegen 7.20 Uhr in der Nähe der Haltestelle Europastraße den unverschlossenen Tankdeckel einer Schraubmaschine für Gleisbau aufgedreht zu haben, wodurch das im Tank befindliche Benzingemisch zunächst auslief. Im Anschluss zündeten die Tatverdächtigen die Flüssigkeit an, wodurch der Motor der Baumaschine vollständig abbrannte. Das Feuer konnte mithilfe eines Handfeuerlöschers von einem Zeugen gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen war dennoch mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwischenzeitlich konnten die beiden Kinder von der Polizei als Tatverdächtige ermittelt werden.

Meßkirch

Verkehrsunfallflucht

Etwa 350 Euro Sachschaden verursachte am Montagfrüh gegen 7.30 Uhr mutmaßlich eine Jugendliche mit ihrem 3-rädrigen Fahrzeug. Sie steht im Verdacht, die Jahnstraße stadtauswärts befahren zu haben und hierbei mit zwei längsseitig parkenden Pkw kollidiert zu sein. Dabei wurden die linken Außenspiegel der Wagen beschädigt. Wegen der Farb- und Splitterabtragungen konnte im Laufe der Ermittlungen das 3-rädrige Gefährt als mögliches Verursacherfahrzeug festgestellt werden. Aufgrund dessen, dass sich die junge Frau vom Unfallort entfernte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Pfullendorf

Körperverletzung

Wegen einer gemeldeten Körperverletzung rückte eine Polizeistreife am Montag gegen 19.20 Uhr in die Straße "Kogenäcker" aus. Nach einer Zeugenaussage mit Täterbeschreibung konnten die Polizeibeamten zwei Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes kontrollieren. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 24- und 28-Jährigen zunächst durch ein offenes Fenster in die Wohnung einer 28-jährigen Bekannten eingestiegen waren und dort nach einem Gegenstand gesucht hatten. Anschließend dürften sie im Nachbarhaus mit einem 32-jährigen Bekannten in Streit geraten sein und diesen durch Schläge leicht verletzt haben, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Auf die zwei 24- und 28-Jährigen Männer kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Denkingen

Illegale Müllablagerung von Bauschutt

Durch den Förster konnte am Montag eine größere Müllablagerung, hauptsächlich bestehend aus Bauschutt, festgestellt werden. Die Örtlichkeit liegt etwa 300 Meter waldeinwärts an der Landstraße 280 von Denkingen in Fahrtrichtung Ochsenbach. Der städtische Bauhof wurde mit der Entsorgung beauftragt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen illegaler Müllablagerung und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Mengen

Unfall mit einem Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Montag gegen 11 Uhr den Kreisverkehr von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Beizkofer Straße befuhr und stürzte. Den Abbiegevorgang kündigte der Pedelec-Fahrer ordnungsgemäß mit der rechten Hand an. Ein bislang unbekanntes, vor ihm fahrendes Fahrzeug verließ ebenfalls den Kreisverkehr und verlangsamte hierbei seine Geschwindigkeit, wodurch der Mann ruckartig abbremsen musste. Aufgrund des ausgestreckten rechten Armes nutze er lediglich, offensichtlich zu fest, die Vorderbremse, so dass er über den Lenker stürzte und auf die Fahrbahn prallte. Zur weiteren Versorgung wurde der 70-Jährige vom einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 30 Euro.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich sind die Bilanz von einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr in der Gutenbergstraße ereignete. Ein 80-jähriger Daimler-Lenker befuhr die Gutenbergstraße in Richtung Störckstraße, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zunächst ein am Fahrbahnrand befindliches Pflanzbeet überfuhr. Im Anschluss kollidierte er mit einem geparkten VW, welcher durch den Aufprall auf den davor parkenden VW geschoben wurde. Der Unfallverursacher kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen betonierten Gartenzaunpfosten prallte und dadurch zum Stehen kam. Der 80-Jährige und seine Beifahrerin kamen aufgrund ihrer Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Pkw und dem überfahrenen Pflanzbeet entstand insgesamt Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell