Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Unfall mit Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer, als ihm am Freitag gegen 12.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Stetten in Richtung Oberglashütte während der Fahrt die Sattelstütze seines Rades brach. Dem verletzen Radler gelang es, seine Frau zu informieren, welche ihn an der Unfallstelle abholte. Aufgrund seiner Blessuren wurde der 50-Jährige von zuhause aus vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Krauchenwies

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 32-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr, der trotz alledem mit seinem Pkw fuhr. Darauf aufmerksam wurden die Polizeibeamten durch einen Zeugen, welcher die Streife darauf hingewiesen hatte, dass der junge Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gerade in seinen Pkw eingestiegen und weggefahren war. Im weiteren Verlauf durchquerte der Fahrer einen nahegelegenen Acker, wodurch die Öl-Wanne seines Pkw beschädigt wurde und dieser Öl verlor. Bei der anschließenden Überprüfung konnte der parkende und beschädigte Wagen am Wohnort des Mannes festgestellt werden. Auch der 32-Jährige wurde angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3 Promille. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme in einer Klinik unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Ostrach

Badeunfall

Ein Badeunfall ereignete sich am Sonntag um kurz nach 15.30 Uhr am Jettkofer Baggersee. Ein 63-jähriger Mann begab sich mit seiner Lebensgefährtin ins Wasser, welche noch in Ufernähe offensichtlich gesundheitliche Probleme ihres Begleiters bemerkte, der seinen Kopf nicht mehr über Wasser halten konnte. Sowohl die 56-jährige Lebensgefährtin als auch vier Zeugen am Ufer reagierten sofort und zogen den Mann an Land. Alarmierte Rettungskräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr kümmerten um den Verunglückten. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung und Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Biene abgewehrt - Verkehrsunfall

Eine Biene im Fahrzeug wurde einer 41-Jährigen am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße zum Verhängnis. Weil die Frau versuchte, das Insekt zu verscheuchen, geriet sie auf Höhe der Einmündung zur Paul-Heilig-Straße auf die Gegenfahrbahn und überfuhr zwei Verkehrsschilder einer Fußgänger-Querungshilfe. Bei der Kollision entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die beiden Verkehrsschilder müssen ebenfalls durch den örtlichen Bauhof erneuert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand eine 22-jährige Pkw-Lenkerin, die von einer Polizeistreife am Sonntagfrüh um kurz vor 10 Uhr kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte die Frau Verdachtsmomente von Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Daraufhin musste die 22-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Blutergebnis die Vermutung bestätigen, kommt auf die junge Frau, welche erst kürzlich aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige gelangt war, eine weitere Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Eine Weiterfahrt wurde ihr für die nächsten Stunden untersagt.

Hohentengen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Auf dem Radweg der Landstraße 283 erregte ein 45-jähriger Radfahrer am Samstag gegen 19.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Mann musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Auf den 45-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Bad Saulgau

Mit Drogen erwischt

Am Sonntag gegen 14.15 Uhr konnten vier junge Männer in Besitz von Betäubungsmitteln auf einem Spielplatz an der Hölderlinstraße festgestellt werden. Ein Zeuge hatte zuvor Marihuanageruch wahrgenommen und die Polizei Bad Saulgau informiert. Die vier 15- bis 21-Jährigen führten in einem Turnbeutel etwa 70 Gramm Marihuana sowie mehrere hundert Euro Bargeld mit sich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

