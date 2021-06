Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autos mit Feuerlöscher besprüht - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr in einer Tiefgarage in der Konstantin-Schmäh-Straße einen Feuerlöscher abgehängt und damit mehrere Fahrzeuge besprüht. Der verursachte Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Motorroller gestohlen

Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem sich ein Unbekannter zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, Zutritt zu einem Schuppen verschafft und daraus einen Motorroller entwendet hat. Dabei ließ der Dieb mutmaßlich ein Fahrrad am Tatort zurück und fuhr mit dem motorisierten Zweirad davon. Der schwarz-weiße Yamaha-Roller konnte bereits am Sonntag beschädigt wieder aufgefunden werden. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung im Uferpark

Nachdem es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 32 Jahren kam, musste die Polizei mit mehreren Streifenwagen in den Uferpark ausrücken. Weil der Ältere seinen Kontrahenten im Verlauf des Streits gegen eine Betonwand gestoßen und mit einem Messer bedroht haben soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung gegen ihn. Eine Atemalkoholmessung ergab beim Tatverdächtigen etwa 2,3 Promille.

Kressbronn

Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Großes Glück hatte ein 19-Jähriger, der am Sonntag gegen 3 Uhr während des Kochens offensichtlich eingeschlafen war. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 45 Wehrleuten zum Einsatzort in die Lindauer Straße ausgerückt war, mussten den schlafenden jungen Mann in seiner verrauchten Wohnung wecken und ins Freie bringen. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, Sachschaden entstand nicht.

Kressbronn

Auf frischer Tat mit süßem Diebesgut erwischt

Auf frischer Tat erwischt hat die Polizei zwei Männer, die sich am frühen Sonntagabend auf einem Erdbeerfeld im Bereich der alten Oberdorfer Brücke reichlich selbst bedienten. Sie waren dabei, nicht nur ein oder zwei Erdbeeren zu ernten, ihr Diebesertrag wird auf ganze 12 Kilogramm geschätzt. Ein Zeuge hatte die Streifenwagenbesatzung auf die Tatverdächtigen aufmerksam gemacht, gegen die nun Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet wurden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 15.40 Uhr und 20.35 Uhr an einem im Parkhaus Stadtmitte geparkten VW Tiguan. Da der Unfallverursacher anschließend einfach wegfuhr, ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Kabelbrand in Verteilerkasten

Zu einem rauchenden Stromverteilerkasten rückten am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg und der Polizei in die Unterstadtstraße aus. Mutmaßlich hatte ein Blitzeinschlag für einen Kabelbrand gesorgt. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Markdorf / Bermatingen

Mann mehrfach betrunken hinterm Steuer

Ein 60-jähriger Autofahrer muss mit Konsequenzen rechnen, nachdem er am Wochenende gleich zweimal deutlich alkoholisiert hinterm Steuer saß. Zunächst war er am Samstagmittag Verkehrsteilnehmern aufgefallen, als er mit seinem Wagen in Schlangenlinien durch die Straßen Markdorfs gefahren war. Da die Atemalkoholmessung in der Polizeikontrolle einen Wert von über 1,8 Promille ergeben hatte, folgten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Große Bedeutung maß er dem Fahrverbot jedoch wohl nicht bei, denn bereits am Sonntagabend mussten die Polizeibeamten den 60-Jährigen erneut betrunken antreffen. Wieder waren es Zeugen gewesen, die den offensichtlich betrunkenen Mann in Bermatingen hatten zu seinem Wagen schwanken und wegfahren sehen. Er musste die Beamten zum zweiten Mal an diesem Wochenende in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde. Neben einer erneuten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er nun auch mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Dieses Mal behielten die Ermittler die Fahrzeugschlüssel ein.

Salem

Betrunkener Autofahrer verunfallt

Weil ein 36-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen halb 1 mutmaßlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verunfallte und anschließend zu Fuß flüchtete, hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Der Mann war im Bereich der Markdorfer Straße in Neufrach von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Leitplanke aufgefahren. Während der 36-Jährige das Weite suchte, verständigten Unfallzeugen die Polizei. Der alkoholisierte und leicht verletzte Mann konnte kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste er die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der verursachte Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Der Unfallwagen, aus dem Betriebsflüssigkeiten ausliefen, war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 46-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein.

