Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Radfahrer fahren ineinander

Vermutlich war Alkohol die Ursache, als am Samstagabend um 23:30 Uhr zwei Radfahrer auf einem unbeleuchteten Gemeindeverbindungsweg zwischen Hagenbuchen und Langenargen mit ihren Fahrrädern kollidierten. Die 30-jährige Unfallverursacherin touchierte hierbei mit ihrem Fahrrad das Rad des 35-jährigen Unfallbeteiligten, als sie gemeinsam in Richtung Langenargen fuhren. Die Unfallverursacherin stürzte durch die Kollision über den Lenker auf den Asphalt, dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und Oberschenkel zu, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Der Unfallgegner blieb zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei beiden Radfahrern deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Beide Beteiligten müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Meersburg

Unfallflüchtiger beschädigt Fahrradträger

Am Samstag zwischen 15:40 Uhr - 17:35 Uhr parkte der geschädigte Fahrzeughalter seinen Pkw Passat im Parkhaus in der Unteruhldinger Straße. Als er gegen 17:35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kehrte stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen seinen auf der Anhängerkupplung angebrachten Fahrradträger fuhr und seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Hierbei wurde der Fahrradträger sehr stark beschädigt. Ein unabhängiger Zeuge konnte beobachten, wie ein weißer Volvo V60 beim Vorbeifahren den Fahrradträger streifte. Es entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell