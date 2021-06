Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen

Schlägerei

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstagabend gegen 22:45 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Eichendorfstraße 4 Männer im Alter von 21 bis 39 Jahren in Streit. Im Verlauf dieses Streits eskalierte die Situation und alle Beteiligten schlugen gegenseitig auf sich ein. Auf Grund der unklaren Situation wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte konnte die Situation beruhigt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass alle Beteiligten deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Die Kontrahenten zogen sich bei der Auseinandersetzung leichtere Blessuren zu. Des Weiteren wurde gegen alle ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Bad Saulgau

Radfahrer missachtet Vorfahrt

Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike die Paradiesstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung Werderstraße stieß er mit einem von rechts kommenden weißen Audi zusammen und stürzte. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden an Beinen und Händen zu. Nachdem sich der Audifahrer nach dem Gesundheitszustand erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort ohne die Personalien zu hinterlassen. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden, Tel. 07581-4820

Mengen

Anwohner bewirft Gaststättenbesucher mit Bauschutt und Gläsern

Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr feierten noch zahlreiche Gäste den Sieg der Deutschen Nationalmannschaft im Außenbereich einer Gaststätte in der Beizkofer Straße. Da dies dem 61-jährigem Tatverdächtigen missfiel, filmte er die anwesenden Gäste und beleuchtete sie mit einer Taschenlampe. Als einige Gäste den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede stellten, bewarf er sie mit Bauschutt und Gläsern. Hierbei traf er eine 52-jährige Geschädigte mit einem Glas am rechten Oberschenkel und weitere vier Geschädigte, im Alter von 19 - 22 Jahren, mit Bauschutt am ganzen Körper. Alle Geschädigten blieben nach jetzigem Sachstand zum Glück unverletzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell