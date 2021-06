Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Ein 40-jähriger Geschädigter stellte am Freitag in der Zeit von 16:00 - 19:30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz am Freibad ab. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Heck fest. Demnach dürfte ein bisher Unbekannter den Pkw des Geschädigten angefahren und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Am Auto des Geschädigten entstand Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, unter Telefon: 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Polizeibeamte beleidigt

Am Freitag, um 21:45 Uhr beleidigte eine junge Frau mehrere Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen mit Worten und Gesten. Die Frau war der Polizei zuvor bei einem lautstarken Streit auf offener Straße aufgefallen. Nach dem Streit ging die Frau ihres Weges und beleidigte die Beamten mit Worten. Zur Verdeutlichung hielt sie ihnen ihr entblößtes Gesäß entgegen. Die Beleidigungen dürften von mehreren Passanten im Bereich der Post wahrgenommen worden sein. Diese Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Telefon: 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Gefahrenbeseitigung - Gully-Deckel herausgehoben

Am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr teilten Anwohner mehrere herausgehobene Gully-Deckel mit. Die Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Überlingen im Bereich der Oberen-St.-Leonhard-Straße ergab, dass diese teilweise ganz herausgehoben oder hochkant auf den Schacht gestellt waren. Glücklicherweise kam es bis dahin, soweit bisher bekannt, zu keinem schädigenden Ereignis. Durch offene Schächte entsteht eine Gefahrenstelle von erheblichem Ausmaß. Hier können Zweiradfahrer schwer stürzen, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Vorderreifen in den offenen Schacht fahren oder Fußgänger sich erhebliche Verletzungen zufügen, sollten sie unachtsam in den Schacht treten. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, unter Telefon: 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

